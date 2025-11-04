Slušaj vest

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajgner bili su glavna tema medija širom sveta, dok je njihov razvod trajao. Nakon dva meseca čitave drame oko njihovog razlaza strasti su se smirile, pa Bastijan uživa s novom partnerkom, a Ana je ponovo aktivna na svim životnim poljima.

Njihov razvod sve je zanimao, a ono čime su se svi bavili tokom njihovog razlaza je upravo imovina koju su stekli i koju će podeliti.

I dok se pričalo i pisalo o vilama širom sveta, apartmanima, stanovima i kome će šta od toga pripasti, niko se nije setio toga da bivša teniserka poseduje imovinu i u rodnoj Srbiji.

Ekipa Kurira nedavno je posetila mesto Krčedin, gde je Ana još pre braka s Bastijanom uložila ogromnu svotu novca u voćnjak s jabukama. Kako se šuška, brojka je bila čak šest miliona evra. U ovaj biznis ušla je još 2015, tačnije pre braka s fudbalerom. Ona je, kako se tada pisalo, uložila svoj zarađeni novac u plantažu preko firme "MK grup".

Meštani su nam potvrdili da ona jeste uložila novac, ali su istakli da je njen otac Miodrag Ivanović zapravo jedan od suvlasnika ove firme.

- Da, to jeste tačno, evo sad kad budete krenuli, s desne strane videćete jabuke kojima se ne vidi kraj. E, to je njihovo. Tu je Anin otac. Ali jeste ona dala novac za taj biznis - kazao nam je žitelj sela.

S obzirom na to da se imanje vodi na oca teniserke, ne postoji šansa da se ovo zemljište nađe na spisku imovine bivšeg para kao predmet podele. Ipak, u sve ovo bio je upućen i Švajnštajgner, a tada se pisalo da se njemu pomenuto mesto mnogo dopalo, pa je predložio svojoj tadašnjoj verenici da tu naprave kuću. Do toga nije došlo, ali je voćnjak i te kako napredovao. Kad smo stigli do plantaže, koju je nemoguće zaobići, videli smo da se o svemu mnogo vodi računa.

Cela plantaža od 125 hektara je zaštićena od vremenskih neprilika, svako drvo je kao pod konac, a saznali smo i da se stabla navodnjavaju metodom kap po kap. Inače, jabuke koje su zasađene na imanju su kisele (vrsta krimson snou). One su dobre za sokove.

Podsetimo, otac Ane Ivanović Miodrag je davnih godina potvrdio saznanja da je njegova ćerka uložila novac u ovaj biznis. Kako je tada rekao, u pitanju je veoma ozbiljan posao u koji su uložena velika sredstva i za koji je nabavljena najmodernija tehnologija.