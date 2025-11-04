Slušaj vest

Iako je Goran Ratković Rale planirao da izgladi odnos sa Anom Nikolić nakon skandala koji se desio prošle nedelje u Dubaiju, od toga po svoj prilici neće biti ništa.

Kako smo saznali od naših izvora, pevačica nije želela da se sretne sa svojim doskorašnjim emotivnim partnerom, zbog čega je on odlučio da prekine kontakt s njom.

Oni su se razdvojeni vratili iz Dubaija jer su Anu skinuli s leta, a kompozitor je čak želeo da se lopta spusti i da pevačici pomogne iako ga je ona pljuvala i vređala u izjavama. Uprkos njegovoj dobroj volji, muzička zvezda odbija da prihvati ruku pomirenja. Umesto da ode na Avalu i preuzme svoj džip koji joj je ostao parkiran u garaži kod bivšeg dečka, Ana je po vozilo poslala prijatelja.

Neprijatna situacija

Bura se ne stišava



- Svi smo verovali da će Ana razmisliti i rešiti situaciju s Raletom. Čini mi se da ona želi da on više juri za njom i da joj ugađa u svemu. Rale je i želeo da joj pomogne i da porazgovaraju kada bude došla po auto, ali umesto da se ona pojavi na njegovom pragu, poslala je prijatelja da joj doveze džip. Još uvek nije spremna da se sastane s njim i pogleda ga u oči posle svega što se dogodilo. Bura se nije stišala, a obe strane su pod velikom tenzijom. Rale je tom prijatelju rekao da diže ruke od svega, da ne vredi da joj pomaže kad se ona ponaša nedolično - priča naš izvor blizak pevačici.

I dok estrada šeruje video-snimke na kojima se Nikolićeva svađa sa zaposlenima u hotelu u Dubaiju, što je Kurir objavio pre svih, samo je Vesna Rivas iznela mišljenje o situaciji u kojoj se njena koleginica nalazi.

- Ana Nikolić mora pod hitno na lečenje! Koje to ludilo nju hvata?! Ne znam šta se s njom dešava! Da li se napije, da li nešto drugo radi. Ja gledam ovog čoveka, Raleta - godinama sam s njim sarađivala i znam ga jako dobro. Znaš ti s kakvim je on ženama bio u životu... Nikad nije imao ovakve ispade! Ana kao da sve ovo radi namerno da bi skrenula pažnju na sebe i izazvala medijsku pompu - kaže Vesna i dodaje:

- A on mučenik... Volim ih oboje, ali gledam sa strane i više mi je žao njega nego nje. Ne znam šta joj ovo treba. Pravi haos po Emiratima, a ne shvata da će to ostati zabeleženo i da može imati problema na putovanjima! Smiri se, devojko - lepo pevaš, lepo izgledaš, a kockaš se sa životom! Strašno mi je žao. Ana mora da potraži stručnu pomoć - psihijatra, ili da ode u Institut za lečenje bolesti zavisnosti. Gledam Raleta, čovek je isceđen kao limun. Ovo je katastrofa! Naudiće sebi Ana, a to bi bila velika šteta jer ima ogroman kapacitet. Sve to gledam i nije mi nimalo drago - rekla je Vesna.

Nakon što se vratio u Beograd, Rale je postao svestan situacije u kojoj se nalazi.

- Nije mi dobro, shvatite. Nemojte da me zezate da smo glavna tema u zemlji - rekao je on između ostalog.

Ne zna šta ju je snašlo

Drama bez kraja

S druge stane, Nikolićeva je obećala da će otkriti sve detalje vezane za incident koji se desio na egzotičnoj destinaciji, ali zasad je samo podelila poruku koju je preko Instagrama poslala Raletu:

- Ako si odrastao bez dovoljno ljubavi, postaneš jako dobar da je vidiš i tamo gde je nema - podelila je ona.

U više navrata smo poslednjih dana pokušavali da stupimo u kontakt i sa Anom i sa Raletom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive i poruke. Zasad je neizvesno kako će ova ljubavna drama da se završi i da li će uopšte doći do pomirenja i poslovne saradnje posle svega.

