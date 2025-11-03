Slušaj vest

Pevač Hasan Dudić van sebe je zbog napada koje njegov sin Miki Dudić svakodnevno trpi u rijaliti programu "Elita 9".

- Ispratio sam sve, a pričam i sa decom. Miki neće da se spušta na njihov nivo, neće da se svađa i neće zlu krv, on je familijaran čovek. Ja onakve ološe video nisam, uvek je u takvim programima po neka budala, ali da ih je toliko na jednom mestu to još nisam video. To su lezilebovići koji ni sebi ne misle dobro. On je jedan tih čovek za razliku od mene, ja bih ih nokautirao, ma polomio bih im glave - kaže Hasan.

Njegov sin Miki poslednjih dana bio je meta više ukućana koji su mu zamerali što ne pokazuje svoj stav javno. Hasan Dudić je zgranut ponašanjem pojedinih učesnika, naročito Teodore Delić, Milene Kačavende, Uroša Stanića i Anđela Rankovića.

- Normalno je da je odbranio Zoricu Marković, pa ona ga zna od kad se rodio. Oni se uhvatili one Kačavende. To je jedna matora olupina, samo voz što nije prešao preko nje... Onog malog Uroša bih bacio u krečanu, a ona Teodora što je sa Bebicom pa to je jedna vucibatina i polovnjača koju ja sa mojih 69 godina ne bih pipnuo štapom. To smeće napada mog Mikija i zaleće se da ga udari... Ma nemam reči koliko su bezobrazni - besan je Hasan.

1/8 Vidi galeriju Mediji su nedavno pisali o zdravstvenom stanju Hasana Dudića, a pevač se večeras pojavio u Šapcu, na koncertu posvećenom pokojnom Šabanu Šauliću, gde će zapevati u čast pokojne muzičke legende Foto: Boba Nikolić

"Sve to mi utiče na zdravlje"

Priznaje da bi voleo da Miki što pre izađe, ali je svestan da se to verovatno neće dogoditi jer vidi da njegov sin ima podršku publike.

- Gde god odem od pijace do pekare svi ga hvale i čestitaju mi kakvog sina imam. Mikijevoj deci teško pada sve to što on prolazi u "Eliti", ali su ponosni na njega, kao i ja. Meni to sve utiče na zdravlje, evo sinoć mi je pritisak bio 190 sa 110, pogađa me nepravda da njega napadaju takvi ološi - zaključuje Hasan.

Kurir / Informer

Pogledajte dodatni snimak: