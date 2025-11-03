Slušaj vest

Iako više ne živi sa svojim naslednicima Ceca Ražnatović rado ističe da fizičko prisustvo nadomešćuju telefonskim pozivima.

Sa Veljkom i Anastasijom je neprekidno na vezi, a sada je otkrila ko je od njih dvoje više puta dnevno zove na mobilni.

- Veljko više zove, 78 puta dnevno i kada nema šta da kaže, on me okrene i peva mi. Anastasija kaže, sada kada je bila poslednji put u Beogradu: "Reci mi da to nije Veljko", ja kažem: "Da, Veljko je" i javim se, a ona mu dobacuje: "Šta bre hoćeš više? Ostavi me razgovaram sa svojom majkom". Imam blizak odnos sa oboje, oni su tipski drugačiji i drugačije pokazuju emocije, dijametralno su suprotni. Sa njim se čujem sto puta dnevno i kada zna da nisam u prilici da se javim, on zaboravi. Desi se da zove, ja kažem: "Veljko, Zvezde Granda", a on: "Izvini, izvini, zaboravio sam" - prepričala je Ceca samo jednu od situacije.

"Veljka ne interesuje muzika"

Veljko je u poslednjem periodu posvećen boksu, a od muzike je, kaže Ceca, odustao davnih dana.

- Ne interesuje ga muzika. On se iz hobija bavio repom dok ga je to činilo srećnim. Uvek ga je zanimao sport i bavi se sportom koji voli, ali i privatnim biznisom. Jako sam srećna jer je svoj čovek. Oboje su izrasli u samostalne ljude i ne brinem se za njihovu egzistenciju.

Veljkove mečeve, kako kaže, i dalje gleda sa strepnjom.

- I to se nikada neće promeniti jer ja sam majka i normalno je, ali njega to ponekad nervira što sam u panici i što se stresiram - zaključila je Ceca nedavno za Blic.

