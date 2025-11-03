Slušaj vest

Pevačica Ivana Selakov progovorila je o vantelesnoj oplodnji i trenucima u kojima joj je suprug bio ogromna podrška, ali i pomoć, a potom nasmejala sve u studiju.

Naime, Ivana je govorila o procesu vantelesne oplodnje i priznala da joj je muž davao injekcije za VTO, iako se ne razme u medicinu i ne zna ništa o davanju injekcija.

- U toku vantelesne oplodnje, u te prve dve nedelje, treba da se primaju određene terapije sa onom najmanjom iglicom. Recimo ja se plašim igle, ne plašim se, ali ne mogu da zamislim da sebe bocnem. Moj suprug koji nema veze sa tim, prosto je otišao tamo u kliniku i one žene tamo su mu pokazale da treba da stisne moj mišić i pod pravim uglom da bocne, to je ona najmanja iglica. On je rekao nikakav problem i mi smo u saradnji što je jako važno da suprug bude uz ženu u tome a ne kao da to bude tabu tema. To je zajednički cilj, to je zajedničko dete i to što žena prolazi treba da prođe zajedno sa muškarcem, rekla je Ivana u emisiji "Kompas".

Muž joj kupuje medicinske aparate

Ona se potom našalila, te otkrila da je od muža dobila vrlo zanimljiv rođendanski poklon:

- Kada bih ti rekla šta je meni suprug poklonio za rođendan... Prošle godine mi je poklonio pokretni inhalator, onaj mali, a kaže: "Sledeće godine imaš merač za pritisak od mene. Ja tebi sada samo te poklone mogu da kupujem", a ja mu na to kažem: "Super!" - rekla je ona i nasmejala sve u studiju.

Ćerka joj se borila sa poremećajem u ishrani

Inače, Ivana Selakov otkrila je nedavno detalje zdravstvenog stanja naslednice Krune, koju je 2018. dobila u vanbračnoj zajednici s partnerom Peđom.

Doktori su ćerki Ivane Selakov otkrili poremećaj u ishrani zbog kog je godinama mogla da jede samo tečnu hranu, ipak, na kraju se sve završilo dobro.

- Prvi problem koji je Kruna imala u ishrani dogodio se kada je imala 10 meseci. Dok je jela kašice, sve je bilo u savršenom redu, ali se to promenilo u periodu kada je trebalo da pređe na čvrstu hranu. Primetili da ima otpor prema hrani, da joj je teško da bilo šta zagrize. Imali smo veliki problem jer smo bili ograničeni na dve ili tri namirnice. Sve ostalo je odbijala i zbog problema koji je imala bila je veliki izbirač kada je hrana u pitanju.

Kurir.rs

