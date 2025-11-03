Slušaj vest

Često se govori o krizi autora na domaćoj estradi, s obzirom na to da već godinama i najveće zvezde uglavnom snimaju pesme koje brzo padaju u zaborav, međutim, to će se, izgleda, promeniti s pojavom Feđe Imamovića, tekstopisca i kompozitora koji na muzičku scenu regiona donosi novu energiju i dah svežine. Njegovim stihovima i melodijama oduševljene su brojne zvezde s kojima je počeo saradnju, među kojima i Šejla Zonić, Dado Polumenta, Ivan Kurtić, Goga Sekulić i drugi, a Feđina biografija je, kažu, interesantna koliko i njegova muzika.

Put od nauke do muzike

Foto: Stefan Rotmann

Naime, on je na regionalnoj sceni jedinstven i po svom obrazovanju i prethodnom zanimanju - doktor je lingvističkih nauka i bivši univerzitetski profesor - pored toga što je i doktor za stihove i melodije. Osim toga, Feđa je i uspešan međunarodni preduzetnik, vlasnik firme koja se bavi lingvističkim uslugama i informacionim tehnologijama.

"Od detinjstva sam bio svestran, a muzika je oduvek bila moja najveća ljubav, a sada sam rešio da joj se mnogo više posvetim", kaže Imamović, čiji tekstovi su inovativni, smeli i odvažni, a ono što ga izdvaja od većine kolega na estradi, jeste sposobnost da stvara u gotovo svim muzičkim žanrovima.

"Još kao student, pre 20 godina, objavio sam zbirku poezije 'Kolijevka snova', a tokom više od 25 godina stvaralačkog rada, napisao sam više od 400 pesama - većinom neobjavljenih, jer sam paralelno gradio naučnu karijeru i poslovni put. Ja sam autor, ali ne po izboru, već po nekom Božjem određenju. To je deo mene, mog bića. Kada sam shvatio da sam napisao više od 400 pesama, osetio sam da je vreme da se ta škrinja otvori, da te pesme dobiju svoj život - ako nađu put do izvođača, a onda i do publike", kaže Feđa, za koga je najveća nagrada kada pesma zaživi kroz izvođača - kada, kaže, vokal, emocija i melodija postanu jedno:

“Svaka pesma ima svoj put i sama pronalazi izvođača. To je karmički put dela do onoga ko će ga otpevati.”

"To su pesme koje se ne ponavljaju hiljadu puta, nego one koje ostaju. One koje se pamte" - ističu njegovi saradnici.

Foto: Stefan Rotmann

Život između Sarajeva, Zagreba i Beograda

Feđa živi u Sarajevu, a zbog posla često boravi u Zagrebu i Beogradu. Otac je dvoje dece, Ade i Benjamina, koji su njegov stalni izvor inspiracije.

“Moja deca su mi najveći kritičari. Kada čuju neku pesmu, odmah kažu: ‘Tata, ovo je top!’ Čak i kada nije modernog stila koji oni slušaju. A ponekad me baš njihov vajb navede da napišem nešto ultramoderno, pa mi kažu: ‘Tata, šalji ovo našim omiljenim izvođačima!’ Sve se događa spontano.”

U njegovom sarajevskom studiju, izvođači često već pri prvom preslušavanju osete duboku povezanost s određenom pesmom.

“Dogodi se da neko samo poskoči sa sofe i kaže: ‘Feđa, ova je moja!’ - kao da je pisana baš za njega. Ima pesama koje su čekale i po 10 godina, da bi baš sada pronašle onoga koji ih oseća.”

Feđa ističe da često piše pesme nakon što provede vreme s izvođačem, upozna njegovu energiju, emotivno stanje i senzibilitet:

“Da bi pesma imala iskrenu emociju koja dopire do publike, mora biti napisana iz duše - ali i po meri izvođača. Sve se mora poklopiti: tekst, melodija, aranžman, energija i emocija. Ako samo jedna karika nedostaje, publika to odmah oseti.

Napravio Šejli ceo album za 10 dana

U samo gdinu dana od javnog predstavljanja, Feđa Imamović je ostvario brojne saradnje s poznatim izvođačima širom regiona. Njegove pesme, albumi i singlovi trenutno se „krčkaju“ u njegovoj muzičkoj radionici, a publika tek treba da otkrije bogatstvo emocije i zvuka koji sprema.

Jedan od najznačajnijih projekata je album “Univerzum” Šejle Zonić, pobednice takmičenja "Zvezde Granda". Njihova saradnja počela je kada je Feđa pozvao Šejlu da gostuje na njegovom projektu etno-pop sevdaha na kojem 11 renomiranih izvođača izvodi 12 pesama. Oduševljena projektom, Šejla je požeela da joj upravo on napiše nove pesme - i tako je, u samo desetak dana, nastao čitav album.

“Skoro svaki dan sam pisao po jednu pesmu. To se dogodi kad se povežu prave energije. Svaku pesmu sam slao Šejli i Arminu, a oni bi svaki put rekli: ‘Ova je najbolja.’ Tako smo u vrlo kratkom vremenu skupili materijal za celi album, pa čak i za naredne projekte.”

Feđa je autor i pesama za Ivana Kurtića, izuzetnog vokala i umetnika s kojim deli posebnu muzičku povezanost. Sa Dadom Polumentom ima dugogodišnju saradnju - ovog leta su zajedno osvežili njegov veliki hit "Ljeto", u novom, modernom ruhu, uz španski tekst i saradnju s Adinom Polumentom. Feđa kaže da za Dadu ima napisanih toliko pesama da im je ponekad teško da izaberu šta prvo objaviti.

Veliki projekat priprema i sa Gogom Sekulić, u potpuno novom muzičkom stilu.

“Goga je unikatna - borac, energija, šmeker, a istovremeno krhka i emotivna. Takve su i nove pesme. Plan je bio 10, a izašla je iz studija sa 16 pesama. Ni jednu nije mogla pustiti. Od viška glava ne boli.”

Feđa je autor i svih pesama mladog hrvatskog izvođača Josipa Čolića, kojeg opisuje kao „buduću zvezdu regionalnog neba“: