Slušaj vest

Danas Bora Terzić Terza slavi rođendan, a njemu je zabava uz hranu, piće, muziku i bend priređena u Kući odabranih.

- Prvo da se zahvalim mojoj porodici, prijateljima, Velikom šefu - naveo je Terza.

- Zaslužuješ da ti svaki trenutak bude lep jer si pokazao kako si dobar čovek, postao si najbolji tata, voli te tvoja porodica - pisalo je u pismu porodice.

- Ovo su deca mog brata, volim vas - rekao je Terza kroz suze.

Poruke je dobio i od Mateje, Munjeza, kao i od Borine porodice.

- Stojim uz tebe, ne kuni se u dete, Barbi je ista ti - poručio mu je u poruci Munjz.

Terza o alimentaciji za ćerku

Inače, Terza je pred ulazak u rijaliti govorio o alimentaciji i odnosu sa Milicom koju je prevario dok je bila u drugom stanju.

- Ja poštujem ovu kuću, imam dobru saradnju sa njima, zadovoljan sam sa uslovima. Milica je ljuta, ne odgovara joj što bih joj ostavljao 300- 400 evra mesečno jer smatra i da toliko ne treba za malu bebu. Da sam je tužio, nezaposlen sam, bila bi mi alimentacija 100 evra. Ne ulazim za milione, već da zaradim za bolje sutra, sređujem stan da ćerka ima gde da dođe. Trudiću se da je ne spominjem u rijalitiju, rekao je na početku.

Pogledajte dodatni snimak: