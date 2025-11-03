Slušaj vest

Bivši učesnik rijaliti programa "Zadruga", Marko Osmakčić šokirao je javnost kada je lažirao smrt oca kako bi napustio rijaliti. U produkciju tada je čak doneta i umrlica žiog Franje.

Inače, Marko Osmakčić više nije u centru medijske pažnje mada je na Instagramu vrlo aktivan.

Osmakčić je bio veliki talenat u tenisu. Trenirao je sa Rodžerom Federerom, o čemu sveoče i slike koje su bile na društvenim mrežama.

Marko je sada na Instagramu podelio niz slika sa teniskog terena i kako diže pehar na takmičenju mlađih kategorija.

- Pre mnogo vremena. Dobra vremena. Rolan Garos Pariz - napisao je u opisu slika.

Marko Osmakčić u rijalitiju je bio u vezi sa kontroverznom Viktorijom Viki Mitrović, a kada se povela priča o njenoj trudnoći, on je na sraman način pobegao.

"Nisam monstrum"

Svojevremeno je komentarisao situaciju koja se desila u rijalitiju.

- Sagledao sam neke stvari, jako me povređuje to što su me okarakterisali kao monstruma jer znam da nisam takva osoba. Svestan sam da sam se predstavio u najgorem svetlu, priznajem greške i ne želim da bežim od odgovornosti. Iskreno, kajem se za svoje ponašanje i ljut sam na sebe što sam ovo dozvolio - rekao je Marko, koji je potom prokomentarisao svoju agresivnu stranu.

- Svestan sam da mi većina ljudi ne veruje, ali ja nisam nasilnik. U normalnim okolnostima, izađem iz stana kada se posvađam sa devojkom, ne moram da živim sa njom i trpim da me udara, gađa, baca mi hranu i vređa me. Nikada ranije nisam digao ruku na žensko, ne pravdam sebe, ali ja ni Viktoriju nikada prvi nisam udario. Svestan sam da nisam smeo da dozvolim sebi da joj uzvratim udarce, ali u tom trenutku nisam mogao da se obuzdam - pričao je on, prenosili su mediji.

