Slušaj vest

Voditeljka Dušica Jakovljević godinama je na javnoj sceni, a nije krila da je menjala fizički izgled estetskim zahvatima zbog čega se povremeno nalazila na meti kritika.

Dušica je uvek isticala da ne mari za komentare što je sada i dokazala kada je pozirala u salonu nakon tretmana dok je na sebi imala samo peškirić.

Inače, Dušica je nedavno na Instagramu ogovorila na jedan komentar da grudi nisu njene.

- Evo već 4, 5 godina jesu! Kada kupite televizor, jel to vaš televizor? Jeste. Kako onda grudi nisu moje? - napisala je Dušica koja je svojevremeno otkrila koje zahvate je tokom godina imala.

- Radila sam zube, usta i grudi... Svaka žena se bolje oseća kada na sebi promeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam. Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume - rekla je ona tada.

1/5 Vidi galeriju Objasnila je funkciju svog dede na Golom otoku Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/hajp, ATA images

Mora na sedmu operaciju nosa

Inače, Dušica je nedavno otkrila da će ponovo morati da koriguje nos.

- Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mestu gde je bila devijacija srušio se prednji deo. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi - rekla je voditeljka u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Pogledajte dodatni snimak: