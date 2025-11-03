Slušaj vest

Učesnica "Elite" Milosava Pravilović šokirala je domaću javnost kada je sinoć u "Šiša baru" obelodanila da je u tajnoj vezi sa sedamnaest godina mlađim Jovanom Rajićem iz Železnika.

Milosava nije krila emocije, te je priznala da je našla srodnu dušu i da u Jovana nije zaljubljena, već da ga voli. Kako je objasnila, njih dvoje su u tajnoj vezi koju za sada ne žele da ozvaniče pred cimerima u Beloj kući, a tim povodom kontaktirali smo njegovu porodicu.

Milosava Pravilović Foto: Boba Nikolić

- Iskreno da vam kažem, ja sam očekivala skroz drugačiji scenario, ali eto, ne može sve da bude onako kako smo priželjkivali. Iskreno, mišljenja su podeljena u našoj porodici i bliskom okruženju. Neko je za njihovu ljubav, neko ekstremno protiv - kaže Aleksandra za naš portal i dodaje:

- Ona je super žena, prijatelj i drugar, možda se i zaljubila, ima prava, ali za emotivno nešto više sa Jocine strane ja mislim da nije zainteresovan. Jedino čega se bojim što je on tamo u zatvorenom prostoru, pa kako će da izdrži pritiske. Ja sam ubeđena da on gaji emocije prema Boginji i nju bismo voleli za snajku - zaključuje Jovanova sestra.

Kurir / Pink

