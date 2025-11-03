Slušaj vest

Rijaliti učecnik Nenad Macanović Bebica verio je svoju devojku Teodoru Delić nakon dve godine veze u rijalitiju "Elita 9", gde je između para i planula ljubav.

Bebica je priredio gala prosidbu na Rajskom ostrvu, a Teodora je rekla "da".

Nakon ovog čina za domaće medije oglasila se majka Nenada Macanovića, Slavica. Iako ranije nije bila zadovoljna Teodorinim ophođenjem prema njenom sinu, sada kaže da je prihvata za snajku.

1/6 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica verio Teodoru Delić Foto: Printscreen

- Lepo je bilo, drago mi je. Što se kaže, njihov izbor, pa neka im je sa srećom... Kako bude, biće. Ne možemo mi ni u čije izbore da ulazimo niti bilo šta kažemo. Bitno da je njima lepo, pa sad... Biće kako će biti. Naravno da prihvatamo Teodoru za snajku, čim su zajedno tako dugo. Nismo mi kod kuće posebno slavili, slavićemo kada dođu - rekla je Slavica Macanović, Bebičina majka, za Pink.rs.

Isplanirao veridbu

Podsetimo, Nenad Macanović Bebica do detalja je isplanirao kako da veri svoju partnerku Teodoru Delić.

Nenad Macanović Bebica je rešio da ljubav sa Teodorom Delić podigne na viši nivo i da kruniše njihov odnos veridbom. Sve je osmislio do poslednjeg detalja i zbog toga je bio na tajnom zadatku.

On nije smeo da ima komunikaciju sa Teodorom i uspešno je obavio zadatak.

Drvo mudrosti je pozvalo Teodoru i Bebicu u Rajski vrt kako bi saopštilo Nenadu da je uspešno obavio zadatak.

- Teodora se samo pita kako si uspeo tako dugo da izdržiš da ne pričaš s njom - reklo je Drvo.

- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - rekao je Bebica.