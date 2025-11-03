Slušaj vest

Voditeljka “Elite“ Ana Radulović priznala je da prolazi kroz veoma stresan period u životu.

Ona se na samom početku osvrnula na aktuelne situacije u “Elite 9“, odnosno trougao između Aneli Ahmić, Luke Vujovića i Asmina Durdžića.

- Sve mi je prezanimljivo i uvek čekam da vidim šta će se saznati dalje. Svako ima svoju priču i čini mi se da svako od njih krije neke stvari i čekaju pravi trenutak da sve to kažu. Novi učesnici su mi takođe privukli dosta pažnje, a imamo i one stare koje uvek volimo da vidimo – priča Ana.

"Ivan Marinković nema para da mi plati"

Iako sa svim učesnicima “Elita“ voditeljka ima profesionalan odnos, nedavno su isplivale njene slike sa ročišta gde je tužila aktuelnog učesnika Ivana Marinkovića, zbog uvreda i kleveta na njen račun da je bila neverna svom bivšem suprugu Mirčetu Raduloviću.

- Pred sam kraj se saznalo da sam ga tužila, ali naravno da ću tužiti. Oni su plaćeni i pristali su i potpisali da mi pričamo o njihovim životima, a ne znam zašto pojedini učesnici konstantno imaju potrebe da svoje neke stvari pokušavaju da opravdaju nekim pričama o nama voditeljima. Zašto, jel to nešto menja? Za to sam da se svaki put tuži svaka osoba, jer mi nismo potpisali da se o našim životima priča i ne dobijamo pare za to, već smo tu da vodimo emisiju i da pričamo o njima, jer su oni to hteli – iskrena je bila Ana i dodaje:

- Epilog svega je da je čovek izašao i rekao da je kriv. Postoji snimak, publika, ljudi iza kamera i ne može ništa drugo da kaže. Njegovo opravdanje je bilo da je zvala jedna gledateljka i rekla isto što i on, zamisli, ali da ne pričam šta je bilo iza kamera, jer sam i to zabeležila i dala sudu. Krivo mi je što dođe do tužbe, jer nema potrebe – otkriva Ana i dodaje da novac od tužbe nije dobila.

- Nisam još uvek dobila pare jer je rekao da nema da plati. Jel stvarno mislite da nema para ili ne želi? Šta god bilo ne znam šta mi je tužnije da nema para ili da ne želi da plati, a znao je da tako nešto izgovori. Moram samo reći, imam normalan odnos sa njim i ne odvajam ga od ostalih učesnika, pozdravila sam se sa njim na sudu i moj obraz je čist, ali ako je neke stvari pričao, mora za to i da odgovara.

O Gastozu i suđenju sa njegovom bivšom

Pored Ivana, Ana je tužila i Nađu Rakić, bivšu devojku Nenada Marinkovića Gastoza zbog njene tvrdnje u javnosti da voditeljka ima intimni snimak sa pobednikom “Elite“.

- U tome mislim da se kriju neke drugi stvari, ali ne želim tu devojku da pravdam ni sa čim, jer nije trebala takve stvari da slaže. Ispratila sam šta je Gastoz rekao i on se na samom izlasku iz rijalitija meni izvinio u emisiju. Hvala njemu što je porekao sve i rekao da sa mnom nikakav takav kontakt nije imao. Ne mogu da razumem da neko neke takve stvari izmisli, a ima žensko dete, kako se ne plaši Boga? To mi je najteži period od kada radim rijaliti i nije mi problem to da kažem. Možda može čovek da odglumi suze, ali da odglumiš da ti se pojave pečati na vratu dok o tome pričaš, to ne može. Nisam ni u malom mozgu mogla da zamislim da neko može da izmisli i kaže videla sam, a znaš da nisi i to ne mogu da razumem – priča voditeljka i otkriva da li Nenad treba da se pojavi na nekom od narednih ročišta.

- Nema potrebe da se Nenad pojavljuje na sudu, prvo neka se pojavi ona pa ćemo videti šta dalje. Ona ne zna devojka da sam je tužila, ni advokat nije video, ali i ja da sam tako nešto slagala ne bih sama sebe smela da pogledam u ogledalu. Neko priča tri sata u emisiji, a kad treba da se pojavi pred sudom i ispoštuje državu ne sme da se pojavi na pet minuta… To mi je kontradiktorno, a da ne pričam o nekim stvarima koje sam usputno saznala, a došla sam do bolnice čije je ona papire ponela u emisije gde je govorila neke stvari, a saznaće se sve i o tome.

Kurir.rs/Blic

