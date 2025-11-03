Slušaj vest

Pevačica Ekstra Nena istakla je da je bila vrlo zapažena u svetu, gde su je znali Ekstra Heha, ali je stala na put pričama da joj se udvarao svetski kralj pop muzike, te da Džeksona nikada nije upoznala.

- Niko u svetu se ne udvara. U to vreme je postojala agencija, ja sam bila jako zapažena tamo. Zvali su me Extra Heha, kada sa ekipom odem u grad, ja sam se spremala za to, kao prava Crnogorka, sa garderobom da kad ja prođem da ostavim utisak, ja prođem gradom, oni svi za nama idu i govore "Ekstra Heha", to je bilo vrlo lepo. Ta agencija znala je to uz dogovor sa glavnim da me voze po celom gradu, imala sam i pet telohranitelja.

1/8 Vidi galeriju Ekstra Nena nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Damir Dervišagić, Printscreen, Jutarnji program

- Ja njega nisam ni videla nikad u životu - rekla je pevačica.

"Sestra mi je nastradala u požaru"

Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, otvorila je dušu o rak rani iz prošlosti, te ispričala detalje iz najtežeg perioda u životu.

- Požar se desio u našoj kući kad sam bila jako mala. Sestra i ja smo bili u kući, ona je nastradala, da, ali smo je spasili, ipak. Bog je spasio. To je trenutak jedan. Imala sam dve i po godine. Vatra je čudo. To se sve desilo tako brzo... Nikome se više ne desilo, da tako kažem! Ona je imala četiri godine. Nisam bila svesna šta se dešava. Ljubav je toliko velika bila da ja nisam osetila tu patnju. Mi smo svi to prevazišli hrabro - istakla je Ekstra Nena.

- Zbog te nesreće su me poslali u Crnu Goru, tamo sam bila i živela do 5. godine. Vratila sam se ovde da idem u školu. Poslali su me bili u jednu divnu porodicu, koja mi nije bila familija, ali mi je postala familija. Moja majka je provodila vreme sa sestrom u bolnici, nije bilo toliko vremena za mene. Sestra je nastradala, pa je morala da bude u bolnici do određenog broja godina. Moja sestra do 11. godine nije izašla iz bolnice, to su muke koje zadese porodicu - rekla je ona potom.

Kurir.rs/Hype

Ekstra Nena na Kurir televiziji: