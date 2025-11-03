Slušaj vest

Muzički producent Aleksandar Milić Mili dugogodišnji je član stručnog žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a mnoge je iznenadilo što se danas nije pojavio na snimanju.

Šta je tačan razlog, još uvek nije poznato, ali je imao adekvatnu zamenu.

Mlada pevačica Sanja Vučić često menja kolege koje su u sastavu žirija, kada oni iz opravdanih razloga ne mogu da dođu, a nedavno je dobila i svoje kandidate.

- Prošle godine sam dolazila kao zamena, a sada imam svoje kandidate. Ove godine radim sa kandidatima i to me raduje, sada imam dva svoja kandidata. Videćemo da li će se situacija promeniti. Jako sam uzbuđena zbog toga - rekla je Sanja Vučić nedavno.

Mili bio na prestižnom fakultetu

Inače, malo ko zna da Mili ima diplomu prestižnog fakulteta.

On je jednom prilikom rekao da on i brat nikada nisu zapostavili školovanje, a on ima diplomu Biznis administracije u Pragu.

Ivan i ja smo tako odgajani da smo imali razne aktivnosti, sport, muziku i školu, i ako u tim stvarima dajemo rezultate, bili smo slobodni da radimo šta hoćemo. Roditelji su nas podržavali, pogotovo u muzici. Ivan je bio sjajan pijanista, a ja najlošiji đak u istoriji muzičke škole koja ima tradiciju 200 godina. Nikad ništa nisam vežbao, svirao sam sa 12 dok su svi ostali u grupi imali 9 godina. Bio sam katastrofa, ali sam vrlo rano počeo da pravim pesme. Već sa 9 godina sam dobio prvu nagradu Hrvatske za dečiju poeziju. Stalno me je privlačilo da svoje misli i unutrašnji svet beležim na papiru - ispričao je Mili tada.

