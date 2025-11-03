Večeras od 23h na programu TV Pink jeste vanredno ubacivanje u " Elitu ", posle čega će uslediti "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem, a direktorka programa TV Pink Milica Mitrović ekskluzivno je obelodanila da se u Belu kuću večeras useljava Anita Stanojlović !

Obratila se javnosti

- Mnogi ste me dozivali, prozivali, hvalili, svašta nešto, ali imuni ostali niste. Večeras u 23 časova na TV Pink moći ćete da saznate bukvalno sve što vas je ikada zanimalo, a niste imali prilike da vidite. Pratite nas, gledajte nas, narednih 8 ipo meseci moći ćete da vidite bukvalno sve, kao što ste od mene navikli, samo iskreno - poručila je Anita.