IMA PETORO DECE SA NJOM, A SADA GLUMI U NJEGOVOM SPOTU Dok se estrada razvodi, pevač otkrio tajnu srećnog braka (FOTO)
Dok na domaćoj javnoj sceni vladaju razvodi i skandali, pevač Stefan Živković pokazuje da prava ljubav i porodične vrednosti i dalje postoje!
Jelena i Stefan su roditelji petoro dece kojima su potpuno posvećeni.
Pevač nikada nije krio da mu je porodica najveća podrška i inspiracija, a sada je sve to pretočio i u svoju novu pesmu „Lav“, koja je za kratko vreme privukla veliku pažnju publike.
– "Lav" je pesma o snazi, o borbi i o porodici. Kada imaš dom i ljubav, ništa ti ne može stati na put - iskreno kaže Živković.
U spotu za pesmu „Lav“ pojavljuje se i Stefanova supruga Jelena koja je oduševila publiku svojim prirodnim i negovanim izgledom.
Mnogi komentarišu da izgleda prelepo, a još više imponuje zbog činjenice da je majka petoro dece.
Kurir.rs