Slušaj vest

Dok na domaćoj javnoj sceni vladaju razvodi i skandali, pevač Stefan Živković pokazuje da prava ljubav i porodične vrednosti i dalje postoje!

Jelena i Stefan su roditelji petoro dece kojima su potpuno posvećeni.

Pevač nikada nije krio da mu je porodica najveća podrška i inspiracija, a sada je sve to pretočio i u svoju novu pesmu „Lav“, koja je za kratko vreme privukla veliku pažnju publike.

1/4 Vidi galeriju Stefan Živković sa porodicom Foto: Privatna arhiva

– "Lav" je pesma o snazi, o borbi i o porodici. Kada imaš dom i ljubav, ništa ti ne može stati na put - iskreno kaže Živković.

U spotu za pesmu „Lav“ pojavljuje se i Stefanova supruga Jelena koja je oduševila publiku svojim prirodnim i negovanim izgledom.

Mnogi komentarišu da izgleda prelepo, a još više imponuje zbog činjenice da je majka petoro dece.