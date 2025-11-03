Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala

Slušaj vest

Pevačica Jana Todorović iskeširala je veliku sumu za 19. rođendan ćerke Kristine Džulijen.

Jana je nedavno bila u centru skandala sa ćerkom Kristinom Džulijen, kad ju je nakon nekoliko čašica pića pred kamerama "spustila" rekavši joj da "nikako nije za kamere" i da joj je to "poslednji intervju u životu", zbog čega su njenoj naslednici bile pune oči suza.

Malo potom je izjavila da mnogo voli ćerku i da joj je krivo što je sve pogrešno shvaćeno, da bi sad zajedno slavile njen 19. rođendan.

1/4 Vidi galeriju Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala Foto: Damir Dervišagić

- Srećan rođendan majkino. Volim te - napisala je Jana u opisu fotografije koju je okačila na društvene mreže.

Budući da se Kristina izjasnila da je školovanje ne zanima i da želi da pokrene sopstveni biznis, Jana Todorović rešila je da joj za rođendan pokloni najkvalitetniju šminku i svu neophodnu opremu koju jedan salon lepote treba da ima.

Osim toga, ćerki je poklonila sat poznate marke "Cartier", koji vredi čak 10.000 evra.

Kurir.rs/Informer

Zorana Mićanović prvi put o skandalu Jane Todorović i sa ćerkom: