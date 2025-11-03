Slušaj vest

Pevačica Jana Todorović iskeširala je veliku sumu za 19. rođendan ćerke Kristine Džulijen.

Jana je nedavno bila u centru skandala sa ćerkom Kristinom Džulijen, kad ju je nakon nekoliko čašica pića pred kamerama "spustila" rekavši joj da "nikako nije za kamere" i da joj je to "poslednji intervju u životu", zbog čega su njenoj naslednici bile pune oči suza.

Malo potom je izjavila da mnogo voli ćerku i da joj je krivo što je sve pogrešno shvaćeno, da bi sad zajedno slavile njen 19. rođendan.

Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala Foto: Damir Dervišagić

- Srećan rođendan majkino. Volim te - napisala je Jana u opisu fotografije koju je okačila na društvene mreže.

Budući da se Kristina izjasnila da je školovanje ne zanima i da želi da pokrene sopstveni biznis, Jana Todorović rešila je da joj za rođendan pokloni najkvalitetniju šminku i svu neophodnu opremu koju jedan salon lepote treba da ima.

Osim toga, ćerki je poklonila sat poznate marke "Cartier", koji vredi čak 10.000 evra.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteStars"NEĆU NA FAKULTET" Janina ćerka ne želi da nastavi školovanje, ovo je odlučila da radi!
Jana Todorović sa ćerkom
StarsJANA PRVI PUT O NEPRIJATNOJ SITUACIJI SA ĆERKOM U JAVNOSTI: Progovorila kakve je uvrede i osude javnosti doživela, pa poručila: Kristina je rođena za kameru!
Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala
StarsJANU SAD OVA OSOBA PRATI NA NASTUPIMA! Donedavno ju je čekala na aerodromu, više se ne odvajaju, svuda idu zajedno! Muža nema na vidiku!
screenshot-20231028-172933.jpg
StarsOVO JE MUŽ JANE TODOROVIĆ: Moćnik je i naslednik je imperije, retko se zajedno pojavljuju u javnosti (FOTO)
tanja savic.jpg

 Zorana Mićanović prvi put o skandalu Jane Todorović i sa ćerkom:

"Jana doživljava linč, naljutila se jer smo kasnile": Zorana Mićanović prvi put o skandalu pevačice i njene ćerke Izvor: MONDO