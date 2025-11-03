Slušaj vest

Pevačica Ivana Šašić imala je dosta izazova tokom života, a jedan od najvećih udaraca doživela je kada se razvela zbog neverstva supruga.

Ivana je sama odgajala dvojicu sinova koji su joj najveći životni oslonac.

- Ja sam sama odgajila svoja dva sina. Ponosna sam što sam stvorila dva dobra čoveka koja mene oslovljavaju sa majkom. I kada pričaju o meni sa svojim drugovima, ako ja nisam tu oni kažu: "Ne mogu nije mi majka tu". Oni sada imaju petnaest i šesnaest godina, nikada me nisu pozvali iz škole da su uvredili druga, profesora… Oni su sada u srednjoj školi i ponosna sam što su izabrali profesiju gde je njihov karakter sam sebe pronašao, a to je veterina- rekla je svojevremeno pevačica koja se bivšem zahvaljivala što ju je prevario.

- Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših - šokirala je ona jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Ivana Šašić Foto: Kurir televizjia, Printscreen Grand Magazin, Printscreen RED tv

Prevario je sa 14 godina starijom

Ivanu je njen suprug Bojan Simić prevario sa 14 godina starijom ženom, nakon čega je usledio razvod. Kako je istakla, nije mogla ni da sluti da joj je muž neveran.

- Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan. Koju sada zvezdu da mi skine da bih mu poverovala da je to tako. Nemam više to čime bi mene neko osvojio, neka bude normalan i čovek, ništa drugo mi ne treba. Ja laž prezirem, veliki sam protivnik toga.

Pogledajte dodatni snimak: