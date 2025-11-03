Anita Stanojlović ušla u Elitu, izgleda lepše nego ikad pre
KAO MILION DOLARA! Anita Stanojlović se pojavila nikada lepša, neće vam biti dobro kada vidite kako izgleda
U toku je emisija "Vanredno ubacivanje" voditeljka Dušica Jakovljević predstavila je novu učesnicu Elite 9, a njeno ime je Anita Stanojlović. Ona će se večeras useliti u Belu kuću, a takmičarima neće biti svejedno kad je ugledaju jer je već jako poznata.
Naime, ona je bivša žena Jovane Tomić Matore i bivša devojka Anđela Rankovića i Filipa Đukića koji su već uveliko učesnici Elite 9.
Anita Stanojlović ušla u Elitu Foto: Printscreen
Svi se pitaju kako će oni reagovati na njen ulazak i kako će se odvijati situacija između njih.
