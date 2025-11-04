Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović imala je koncert u Severnoj Makedoniji koji je bio obeležen neplaniranim incidentom o kojem se danima govori.

Tokom nastupa, pevačica je greškom ogrnula bugarsku zastavu, što je izazvalo burnu reakciju publike, koja ju je izviždala, a potom i korisnika društvenih mreža.

Ovaj skandal postao je glavna tema u javnosti, naročito na društvenim mrežama, te komentari fanova, antifanova, ali i kolega sa estrade ne prestaju da se nižu.

1/6 Vidi galeriju Ceca ogrnula bugarsku zastavu Foto: Printscreen

Dok su neki stali u njenu odbranu, neki pak smatraju da je ova greška nedopustiva.

Besna okrivila novinare

Ceca je nakon skandala dala izjavu, ali se njoj očigledno nije dopalo izveštavanje medija o ovog događaju, pa se dva dana nakon incidenta u Velesu, prilikom dolaska na snimanje "Zvezda Granda", obrušila na novinare. Očigledno su joj novinari krivi za ovaj skandal.

- Što niste istražili? Šta je dalje bilo. Plasirane su laži da mi je prekinut koncert i da sam prisilno spuštena sa bine, je l' to tačno? Otpevala sam preko dva i po sata, mislim čast i izuzecima, ali ima onih koji su plasirali budalaštine. Jeste, desila se ta situacija, a ja sam dala izjavu na kontu toga i to je rešeno - rekla je pevačica ljutito i dodala:

1/6 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ima gorih afera za koje niste smarali koje kolege. Šta se, ljudi, desilo? Ja trajem 40 godina, ja u životu nisam imala zapaljivu izjavu, a kamoli šta drugo. Ljudi vređaju ljude, vređaju moje kolege, vi se fanovski ponašate, e to je skandal... - bila je besna Ceca.

Srpske medije nazvala njenim medijima

U jednom trenutku ona je medije u Srbiji nazvala "moji mediji".

- U mojoj izjavi nema ničeg skriveno i uopšte neću da dužim temu, jer niste me ispoštovali. Koliko puta sam ja vas ispoštovala? Ja znam ko je sve šta radio i kako se poneo, prvo vi kao moji mediji iz moje zemlje znate ko sam i kakva sam. Ništa nisu uradili, opet kažem čast izuzecima koji jesu i hvala im puno kao i svim mojim kolegama - pričala je Ceca i potom ušla u studio.

Ovakva njena izjava dodatno je podigla buru na društvenim mrežama gde se oglasila i Jelena Karleuša. Ona je šerovala ovaj Cecin snimak sa Granda i dala svoj komentar na društvenoj mreži X.

Foto: Printscreen/X

- Arkane, nismo te prepoznali. Nego, što baci onu zastavu Bugarske onako u sred bratske Makedonije?

Pored njenog, našli su se i brojni drugi komentari:

- Čim neko malo na**pi odmah pokazuje manire karton naselja. Stiže karma, draga moja. Seti se kada si pre 12 godina plaćala naslovne strane da Karleušin spektakl nazivaju debaklom... Da ne pričam šta si sve još radila Jeleni i drugim kolegama. Šta li će tek biti kada te stigne Božja kazna? Nisu je ispoštovali jer su po prvi put preneli da joj se nešto negativno desilo? Pri čemu ne mislim da je žena kriva za zastavu, samo su mediji preneli događaj. Pritom "NJENI MEDIJI", to se definitivno ne odnosi na medije iz njene države ali 'ajde, šta god... Kao u Beogradu da ogrne hrvatsku zastavu, e otprilike tako. Madona iz Žitorađe pala sa visine ega na dno inteligencije.

Bilo je i onih koji su podržali Cecu.

- Ako je neko patriota i voli svoje fanove, to je ona. Stajem u odbranu Cece.

1/7 Vidi galeriju Komentari povodom skandala sa bugarskom zastavom na Cecinom koncertu Foto: Printscreen/X

Kolege je brane

I kolege su stale na Cecinu stranu. Đorđe David je dao svoj sud.

- Ja se sa Cecom čujem po dva puta dnevno. To nije bila nameštaljka, Ceca je neko ko ima veliko srce i ko u svom opisu radnog mesta nema priču koja se zove "Voditi računa o politici okolnih zemalja". Ona je reagovala srcem i to je to. Apelujem na zdrave glave i ljude da samo shvate da je Ceca neko ko se najviše zalaže za takmičare koji dolaze iz Makedonije. Ne želim nikoga da se pravdam, ali su podignute tenzije - rekao je roker, a onda otkrio da li se Ceca potresla zbog cele situacije.

“Čuli smo se, Ceca se potresla”: Djordje David otkrio kako se Raznatovicka oseća u jeku skandala Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

- Normalno da se potresla, ja ne znam da li će joj vrata u Makedoniji biti otvorena, kako ja to mogu da znam. Verujem da će ukapirati sve kada se strasti budu malo smirile.

Pevačica Ćana takođe je stala u Cecinu odbranu:

- Mnogo mi je žao, to se može svakome od pevača desiti. Prvo, scena je jako tamna, a pretpostavljam da žena nije obratila pažnju. Uvek ima nekoga ko može da napravi problem, a da ti ispadneš kriv, a nisi. Jako mi je žao, sigurna sam da je mislila da je to nešto bezazleno, čak je na zastavi i njena slika. Mora da se pazi na bukvalno sve, šta ti daju u ruke... Jako mi je žao - rekla je ona za medije.

I Cecina prijateljica oglasila se u komentarima ispod viralnog video zapisa za koncerta i objasnila situaciju. Ona kaže da se sve desilo pred poslednju pesmu.

- Sve je bilo tako osim da je prekinut koncert. Sve se desilo pred poslednju pesmu odnosno u 23.30. Žena je odradila koncert do kraja i otišla.

Ceca besna kao ris odbrusila novinarima! Izvor: Kurir

Iz Cecinog okruženja mogle su se čuti razne priče o ovom događaju, čak i da je nakon incidenta nastavila da peva još sat vremena. Očigledno je da oni koji su joj bliski ne mogu da se dogovore da li je nameravala da ode sa bine, da li ju je publika oterala ili je nastavila s programom još tih sat vremena.

Kurir.rs

Ceca besna kao ris: