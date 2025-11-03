Slušaj vest

Anita Stanojlović je nova učesnice Elite 9. Najinteresantnija reakcija je reakcija njenog bivšeg dečka, Anđela Rankovića koji nikako nije očekivao njen ulazak.

- Hoćeš li podneti ovaj ulazak? - pitala je Teodora.

- Bolje da je ušla Sofija - rekao je Anđelo.

Anita Stanojlović ušla u Elitu Foto: Printscreen

Matora sa druge strane istrčala je napolje sa Draganom, te je govorila kako više nema razloga da "bije bitke" sa njom.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

