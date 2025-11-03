Najinteresantnija reakcija je reakcija njenog bivšeg dečka, Anđela Rankovića koji nikako nije očekivao njen ulazak
Stars
ANĐELO PREBLEDEO, MATORA ISTRČALA NAPOLJE! Ovako su učesnici reagovali na Anitin ulazak
Slušaj vest
Anita Stanojlović je nova učesnice Elite 9. Najinteresantnija reakcija je reakcija njenog bivšeg dečka, Anđela Rankovića koji nikako nije očekivao njen ulazak.
- Hoćeš li podneti ovaj ulazak? - pitala je Teodora.
- Bolje da je ušla Sofija - rekao je Anđelo.
Anita Stanojlović ušla u Elitu Foto: Printscreen
Vidi galeriju
Matora sa druge strane istrčala je napolje sa Draganom, te je govorila kako više nema razloga da "bije bitke" sa njom.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši