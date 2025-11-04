Slušaj vest

Poznata pevačica Nataša Bekvalac iza sebe ima tri propala braka, te se neretko šali na račun svog ljubavnog života, dok je poznato da ona ima dve rođene sestre, za koje je jako vezana. Od njih tri jedino je Dragana u braku, i to više od tri decenije.

- Brak nije bajka. Više je kao serija... Ima sezona kada je drama, ima kada je komedija... Evo nas u 32. sezoni i dalje gledamo jedno drugog bez titlova. Šta je tu je... Idemo dalje, pa dokle izdržimo! Borba... Ali znaj da biću tu - napisala je ona nedavno u opisu fotke sa mužem Mihajlom Šekularcem.

Oni imaju ćerku Saru, koja je pevačica i nosi umetničko ime Zoi, kao i naslednicu Teodoru, koja se takođe bavi pevanjem, ali i jahanjem konja.

- Ponovo smo završili sa medaljom, treću godinu zaredom u Državnom prvenstvu, ali sa 3 skoro savršena kola 120/125 smo više nego zadovoljni - podelila je Teodora prošle godine na Instagramu, pohvalivši se.

Teodora se često oglašava na društvenim mrežama, dok je jasno da i nju krasi velika lepota.

Vode zajedno biznis

Dragana i Mihajlo zajedničkim snagama vode privatni biznis, a, osim uspeha na tom polju, oni se mogu pohvaliti i veoma skladnim brakom punom ljubavi, razumevanja i poštovanja.

- Meni više ništa ne treba - pisala je Dragana u opisu poslednje fotke koju je podelila sa suprugom, na kojoj ih vidimo na jednom salašu.

