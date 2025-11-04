Slušaj vest

Učesnica "Zvezda Granda" Marijana Jukić napravila je veliko svadbeno veselje, a sudbonosno "da" rekla je izabraniku Veljku Zoriću. Oni su ove godine u aprilu postali roditelji preslatke devojčice, koju su nazvali Monika, dok su sad napravili veliko slavlje povodom sklapanja braka.

Marijana je za posebnu priliku odabrala elegantnu venčanicu, koja je savršeno istakla njen stil i lepotu. Prelepu dekoraciju, emotivan prvi ples, te odličnu atmosferu, sve to smo mogli da vidimo putem objava na Instagramu.

Zbog ljubavi napustila "Zvezde Granda"

Iako je zbog ljubavi napustila "Zvezde Granda", te 2019. godine, ona je nastavila da se bavi pevanjem.

- Zašto bi nekoga bilo sramota da peva po kafanama... Sramota je biti loš čovek, a raditi svoj posao i pošteno zarađivati ne može biti sramota. Predrasude kod nas postoje za pevačice i kafane, ali zaista ne bih komentarisala generalno ljude koji se bave predrasudama. Više se isplati pevati nego baviti se pravom - rekla je pevačica jednom prilikom za 24sata.hr.

- Iskreno, muzika mi je prva ljubav i moj san, ali iz nekog straha od započinjanja karijere odlučila sam se za pravo. Kad sam se okušala u tome, shvatila sam da ipak treba da poslušam srce, posvetila sam se radu na sebi kako bih se vremenom izgradila u kvalitetnu pevačicu. Sad spremam svoju prvu pesmu. Ogromna je odgovornost nastupati pred žirijem i pred milionima ljudi kraj ekrana, ali isto tako izazov i nezaboravno iskustvo. Nisam nikad uspela da pevam bez treme. Ona je deo mene, ali je vešto skrivam. Uživam u svojim nastupima u klubu i na svadbama i srećna sam srećnom kad znam da sam ja delom zaslužna za nečiji nezaboravan dan ili veče - dodala je ona tad.