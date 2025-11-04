Slušaj vest

Pevačica Nataša Moskva, nekadašnja supruga Igora Tuđmana, nećaka bivšeg hrvatskog predsednika Franje Tuđmana, dospela je u centar pažnje javnosti 2012. godine kada je procureo njen privatni video snimak sa tadašnjim mužem.

Foto: Preent Screen

Zajedno sa Igorom Tuđmanom, Nataša je kasnije uhapšena u Srbiji zbog optužbi za razbojništvo i prevaru jednog domaćeg preduzetnika. Nakon što je provela šest meseci u zatvoru, vratila se u Zagreb i pokrenula razvod, dok je Igor u to vreme još bio iza rešetaka u Sremskoj Mitrovici. On je iz zatvora izašao u aprilu prošle godine, nakon što je odslužio kaznu od dve godine i dva meseca.

Nataša Moskva je nakon toga ušla u rijaliti program „Zadruga“, gde je ostvarila blisku vezu sa Lazarom Jeremićem, a potom je bila i u emotivnoj vezi sa Adamom Đoganijem.

Nakon brojnih medijskih spekulacija o njenim ljubavnim vezama, u javnosti se pojavila vest da je Nataša Moskva navodno osvojila srce Takija Marinkovića, oca rijaliti učesnice Maje Marinković, a tim povodom ona je 2018. godine progovorila za Pink.rs i otkrila svoj stav o ljubavi i odnosima pred kamerama.

"Postoji mogućnost da se zaljubim"

- Naravno da postoji mogućnost da se zaljubim, nikad ne reci nikad, pogotovo za takve stvari, ljubav je nešto što dođe i niko ne može na to uticati. Ja sam protiv intimnih odnosa pred kamerama, majka sam, imam sina od 13 godina i ćerku od 11 godina, zbog toga najviše. To je što se tiče mene, a za ostale, nemam ništa protiv, svako ima pravo da radi ono što želi, pa ako i pogreši onda nema pravo nastaviti da greši. Nisam sigurna da mi se seks neće desiti. Nikad ne reci nikad. Ako se dogodi neka neopisiva ljubav, seks je normalna stvar, neću ga gledati - Rekla je Moskva.

Nataša Moskva Foto: Preent Screen

Inače, nakon učešća u rijalitiju, ona se povkla iz javnosti, ipak, ostala je aktivna na društvenim mrežama, gde deli svoje zavodljive slike.