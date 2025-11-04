Slušaj vest

Pevač Aca Lukas, gostujući u podkastu „B-13“, progovorio je o sukobu sa koleginicom Milicom Pavlović i otkrio svoju stranu priče nakon što je izjavila da ju je molio za duet.

Foto: ATA images

- Ja to dete nikada nisam dirao u životu, čak sam je i podržavao, da nije mene bilo ona bi ispala iz takmičenja. Bila mi je simpatična i stvarno sam video da će biti zvezda, ali nije znala da peva. Svi su hteli da ona ispadnem, nisam to hteo - kaže Aca Lukas i otkriva kako je došlo do sukoba sa Milicom.

- Sporno je što smo je ona mene pitala, kaže ima duet da snimim sa njom i sad ispadne da sam ja nju molio. Kad neko to tako kaže njega strpaš u ludnicu odma. To kao da ja kažem da sam učio Šabana da peva. Tako je ona isto rekla da sam ja nju molio da snimimo duet, odma je stavite u ludačku košulju i odvezite u ludnicu - kaže pevač i dodaje da je on obrisao njihovu duetsku pesmu sa jutjuba.

- Nije istina da je ona obrisala naš spot sa jutjuba, nego smo mi to uradili. Onda je ona došla kod mene i pitala me da joj potpišem dozvolu za naš spot. Rekao sam da ne mogu jer sam tužio Grand i njoj sam rekao da se strpi malo kao drugarici. Ona je onda otišla kod moje bivše žene i kod Sofije. Onda sam ja poludeo, a na sve to je počela da me pljuje po medijima - zaključuje on.

1/9 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Kurir Televizija, Kurir.rs/D.Š., Nemanja Nikolić

Kineska Jelena Karleuša

Podsetimo, Aca Lukas obratio se koleginici Milici Pavlović i javno joj poručio da je "kineska Jelena Karleuša", kao i da je vreme da prestane da laže.

Nakon što se u javnosti pojavila izjava Milice Pavlović o njihovom nerealizovanom duetu "Kidaš me", za koji je pevačica rekla da ga je lično obrisala, Lukas je odlučio da prekine ćutanje.

- Dakle, gospođice Milice Pavlović, ne bih se oglašavao, ali moraću, zbog toga da bi ti objasnio neke stvari. Prvo da ti kažem…Ti si izgleda pobrkala lončiće! Jel su te učili kad si bila mala da će da ti poraste nešto ako lažeš? Ti nisi znala da je to rep. Ti si verovatno mislila da će nešto drugo da ti poraste, pa zato lažeš toliko. Lutko moja, porašće ti rep od tolikog laganja! - ispričao je

- Znaš, pod jedan, da se razumemo i ti to jako dobro znaš. Nisi ti pritisla nikakav "delete", niti obrisala duet koji smo snimili ti i ja ili bolje reći ja i ti. Nego, ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća Hype, u dogovoru sa mnom iz tebi jako dobro poznatih razloga! Poznatih i tebi i tvojoj Grand produkciji. Ti znaš zašto je to tako? A zna i sud, jel tako? Tako da ti nisi ništa izbrisala, nego si dobila zabranu!

Aca Lukas javno zapretio kolegama