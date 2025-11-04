Slušaj vest

Folk pevač Aca Lukas, koji je poznat po svom britkom jeziku i sve što na um to na drum, ističe da je hrvatska pevačica Severina napravila budalu od sebe i da joj se svi smeju jer ružno govori o Srbima.

Gostujući u podkastu ''B-13'' Aca Lukas dotakao se Severine koja koristi svaku priliku da širi mržnju prema srpskom narodu.

- Mislim da je ispala budala, jer je imala jedno jedino tržište koje je opsluživala i koje ju je poštovalo, a to je Srbija. Sve Nove godine je pevala u Srbiji ili Crnoj Gori, a sada je samu sebe z*jebala. Normalno da ne može da dođe u Srbiju kad je jela g**na - kaže Aca Lukas i dodaje da se Severini sada svi smeju.

- Kaže da je sada diktatura, a nije bila diktatura dok se j**ala sa dva srpska muža. Njoj se njeni ljudi smeju, pričaš jedno, a k**aš se sa Srbima. Baš se izglupirala, napravila je budalu od same sebe.