Slušaj vest

Folk pevač Aca Lukas, koji je poznat po svom britkom jeziku i sve što na um to na drum, ističe da je hrvatska pevačica Severina napravila budalu od sebe i da joj se svi smeju jer ružno govori o Srbima

Gostujući u podkastu ''B-13'' Aca Lukas dotakao se Severine koja koristi svaku priliku da širi mržnju prema srpskom narodu.

Severina i Nući Foto: ATAIMAGES, Damir Dervišagić, Jelena Balić

- Mislim da je ispala budala, jer je imala jedno jedino tržište koje je opsluživala i koje ju je poštovalo, a to je Srbija. Sve Nove godine je pevala u Srbiji ili Crnoj Gori, a sada je samu sebe z*jebala. Normalno da ne može da dođe u Srbiju kad je jela g**na - kaže Aca Lukas i dodaje da se Severini sada svi smeju.

Godinama sarađuju  Foto: Petar Aleksić, Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Kaže da je sada diktatura, a nije bila diktatura dok se j**ala sa dva srpska muža. Njoj se njeni ljudi smeju, pričaš jedno, a k**aš se sa Srbima. Baš se izglupirala, napravila je budalu od same sebe.

Aca Lukas više nikome ne želi da prećuti istinu, pa je u pomenutom podkastu otkrio i pozadinu svađe s Milicom Pavlović, koju je nedavno isprozivao na Tiktoku.

Ne propustiteStarsDRAMA BEZ GRANICA: Aca Lukas ne prestaje sa napadima na Milicu Pavlović: Da nije mene bilo ona bi ispala iz takmičenja
Milica Pavlovic Aca Lukas.jpg
StarsPEVAČ DANAS SLAVI 57. ROĐENDAN, A OVAKAV JE BIO U DETINJSTVU: Tukao se, pljuvao ljude, plašio komšije...
Aca Lukas kao dečak
Stars"SVAKO JE DOBIO ŠTA JE ZASLUŽIO..." Željko Šašić nakon mnogo godina o braku Lukasa i Sonje: Oduvek je bio đavolak, to nije ljubav, to je bila provokacija
sonja-aca-zeljko.jpg
Stars"CECA I BRENA BI OKO IZVADILE PRIJOVIĆKI A KAO JE GRLE" Lukas žestoko opleo - Pavlovićka glupa ko noga od stola, otkriću sve na estradi koji su gej a imaju decu
Aca Lukas Lepa Brena Milica Pavlović Aleksandra Prijović Ceca Ražnatović