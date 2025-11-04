Slušaj vest

Halid Muslimović nedavno je objavio svoju knjigu "Mene je učilo vreme", a još samo 8 dana ostalo je do velikog solističkog koncerta pevača u Beogradu u Sava Centru, 12.11.2025.

Iako je često aktivan što se nastupa i koncerata tiče on ipak pronalazi vreme i da sebi ugodi. Halid svoje slobodno vreme provodi na imanju na selu, na kojem gaji voće i povrće.

- Imam ranč već godinama na kome uzgajam puno voća i povrća sa familijom. Ja sam jedna freza koja sve to radi, kradem vreme i trudim se da stalno radim, jer mi to predstavlja veliko zadovoljstvo i kada nisam na koncertu, na nastupima ja radim na imanju. Kada radim, osećam se kao nov, jer mi taj rad na imanju prija. Ja sam iz jedne radničke porodice koja se bavila baštovanstvom, sa svojom majkom sam uvek radio, imali smo nekad i više, pa smo to i prodavali. Volim povrće i voće, nikad u životu ništa drugo ne bih jeo sem toga - rekao je Halid svojevremeno za Grand.

Muslimović ističe da mu porodica često pomaže u svim poslovima, pa njegovo imanje nije samo mesto rada, već i okupljanja i zajedništva.

- Napravim radnu akciju, pokupim čitavu familiju, Jedni smetaju, neki rade, neki ne znaju, ali hoće da pomognu. Uglavnom je najvažnije da smo svi zajedno. Veliki je kapital imati porodicu i biti zajedno - otkrio je pevač.

On je istakao da je ključ porodične harmonije u međusobnom razumevanju i podršci.

- Treba razgovarati, moramo biti upućeni jedni na druge, treba jedni drugima da ukazujemo na prave smerove. Čovek mora bude fleksibilan, ne može biti jednosmeran i da govori ja, pa ja. Takve sam prirode da sa svima razgovaram. I kada je moj sin bio mali, pa uradi nešto što nije u redu, uvek sam to rešavao razgovorom, nikako galamom, ili ne daj Bože batinom, dočekam ga pričom da on sam kaže da nije bilo u redu i to je pobeda - zaključio je tada Halid Muslimović.