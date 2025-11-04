Slušaj vest

Maja Odžaklijevska sama je odgajala svoje ćerke Teu i Andreu budući da se za Teinog oca nije udala.

Maja Odžaklijevska otvoreno je govorila o tome kako se snalazila da zaradi za život, te je u jednom trenutku radila i kod automehaničara kako bi sve deci i sebi obezbedila.

- Nisam se udala za Teinog oca Aleksandra zbog toga što me to nije interesovalo. Nije me zanimalo da kuvam ručak i vodim takav život, ali za Andreinog oca Enesa jesam se udala, na njegovo insistiranje. Venčali smo se, ali je to kratko potrajalo. Oni su bitni mojoj deci, pa sam održavala odnos sa njima. Sa Teinim ocem sam se družila do prošle godine, dok nije preminuo. I sa Andreinim tatom, koji ima suprugu i dve ćerke, obavezno odem na ručak kada dođu u Beograd. Ni sa kim se nisam rastala na ružan način - rekla je ona.

Pevačica je objasnila kako je došlo do toga da se na ovaj način zaposli.

Maja Odžaklijevska nekad i sad

- Posao je te 1992. počeo da jenjava, pa sam morala da počnem nešto drugo da radim. Moj drugar je imao vulkanizersku radnju, gde je prodavao polovne gume. Pitala sam ga da me preporuči za neki posao, a on mi je rekao da njemu treba nadzorni organ. Zaposlio me je. Bio je prezadovoljan kada sam otkrila da ga radnici potkradaju - rekla je ona, pa dodala:

- Plata mi je bila oko 500 maraka, a do tada sam, kad otpevam samo jednu pesmu, dobijala 1.000! Ali bilo mi je u redu to, jer sam bila zahvalna što mogu da zaradim svoj dinar. Ne postoji osećaj nezadovoljstva kada pošteno zaradite novac. Dokle god je pošten posao, svaki dinar je veliki kao kuća. I u Švedskoj sam, dok sam bila sa mamom, čuvala tuđu decu. Radila sam i u fabrici na ispravljanju konzervi. Mama mi je govorila: 'Sine, Bog nema ništa protiv poštenog posla.' Sada konačno uživam! Moja karijera je počela 1969. godine, a ja sam sa 38 godina radnog staža otišla u penziju. Nastavila sam i posle toga da radim, ali sam pre tri godine rekla da je dosta.

Inače, Maja Odžaklijevska danas uživa na imanju van Beograda, gde vodi računa o unuku koji ima autizam.

Foto: Pritnscreen/RTS