Dragana Mirković oglasila se na društvenoj mreži Instagram gde je svoje pratioce obavestila da je njen sin Marko Bijelić žrtva prevare na popularnoj mreži TikTok.

- Ovo je lažni profil na TikToku! Podneta je tužba protiv devojke koja se bavi ovakvim prevarama - napisala je Dragana na Instagramu.

Marko Bijelić postao otac, Dragana Mirković najsrećnija baka

Dragana Mirković podelila je radosne vesti da je postala baka, a za Kurir je nakon preuzimanja ove važne uloge u životu ispričala i kako planira da razmazi unuku:

- Prvo želim da se zahvalim svim kolegam a i medijima, kao i fanovima, na svim prelepim čestitkama, željama. Toliko sam presrećna da ne znam kako da reagujem. Odavno nisam imala ovako važnu titulu u svom životu, posle majke, ovo je najvažnija titula u mom životu. Razmaziću je maksimalno.

Melani Bjelić na svet je donela devojčicu Kseniju u jednoj od najpoznatijih bečkih klinika.

- Najiskrenije, ja bih volela da me zove baka jer sam ja tako zvala svoju baku, ali kako god me bude zvala, biću presrećna - kaže Mirković.

Unuka pevačice rođena je na isti dan kao muzička zvezda Lepa Brena, a pevačica je otkrila da li joj je kolegenica čestitala dolazak unuke na svet:

- Rođena je istog dana kao i Brena, naravno da mi je čestitala, a i ja sam njoj čestitala rođendan. To je bilo divno uzajamno čestitanje. Sada, da li bih želela da moja unuka bude zvezda, najiskrenije, kako bude rečeno. Vi znate da ja nisam želela ni da moja deca budu javne ličnosti, ali kako bude zacrtano tako će i biti - kaže pevačica.

Mirković kaže i da obično ne peva autobiografske pesme, ali bi kada bi bila kompozitor napravila pesmu za svoju unuku:

- Ja ne mogu sama da napravim pesmu, a samo takva pesma bi bila zaista za nju. Tako da, svaka vesela pesma koju izbacim biće posvećena njoj - kaže Dragana Mirković.