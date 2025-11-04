Slušaj vest

Zorana Mićanović izjavila je da ne želi da bude kao njene koleginice, pa je odustala od ideje da ugradi silikone. Kako je prvo rekla, zakazala je operaciju za implante, a onda se brzo predomislila jer je shvatila da je mlada i ne treba da menja svoj izgled.

- Falilo je malo da ugradim silikone, ali sam se na kraju predomislila. Zakazala sam operaciju kod jednog od najboljih doktora, međutim, odustala sam od intervencije jer nisam želela da sa samo 20 godina budem ista kao i ostale koleginice. Smatram da sam mlada i da za tim nema potrebe, ipak je najlepše biti prirodan - kaže pevačica za Informer i dodaje:

- Uradila sam jedino usne, koje sam minimalno popunila pre dve godine. I bez te intervencije imala sam lepe, prirodne usne, ali sam želela da ih popunim i dodatno istaknem - kazala je pevačica i osvrnula se na kritike koje joj korisnici društvenih mreža upućuju na račun oblačenja.

1/8 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Kurir/A.S., ATA images

- Nemam vremena da čitam komentare na Instagramu i Tik toku, više se i ne sećam šta sam u poslednje vreme nosila i kako je to izgledalo (smeh). Mlada sam i mislim da mi je dozvoljeno da se tražim i gradim svoj stil. U jednom trenutku bila sam slobodnije, raskalašnije obučena, dok sam kasnije odlučila da budem svedenija i bliža damskom stilu. Nedavno sam promenila čitav tim i znam da će svi oni dati sve od sebe i učiniti da izgledam onako kako mi priliči.

Osim na estetske intervencije i stil oblačenja, Zorana Mićanović se osvrnula i na aktuelne estradne ratove.

- Nikada nikoga ne diram i ne prozivam ukoliko me prvi ne napadne. Ispratila sam sukob između Dare Bubamare i Milice Pavlović, ali ne bih ulazila u ono što je između njih, jer su me i jedna i druga uvek podržavale i imale samo najlepše reči za mene - zaključila je.