Bivša zadrugarka Slađana Lazić Poršelina poznata je po tome što uvek govori otvoreno, a sada je dala svoja mišljenja o aktuelnim temama vezanim za rijaliti i estradne zvezde.

Tokom gostovanja u emisiji „Scandal“, Poršelina je komentarisala javne ličnosti, a potom se osvrnula i na svoju bivšu prijateljicu Maju Marinković, koja trenutno učestvuje u „Eliti 9“.

Slađa je tom prilikom otkrila da je Maja navodno bila u intimnoj vezi sa bivšim fudbalerom Duškom Tošićem, a potom je iznela i detalje njihove veze.

- Zna li javnost da je Maja Marinković bila sa Duškom Tošićem u vezi? Bila je, upoznali su se kod naše doktorke. On je nju video, dopisivali su se, izjebao je i šutnuo. Slobodno neka me tuži. Ona mi je ispričala, bila sam njena drugarica. Kada se pokrenula ta priča u rijalitiju ona je meni rekla da ćutim. Bila je i sa Darkom Lazićem, on je pevao u "Zadruzi 6", pre 3 godine i ona je meni očima pokazala i rekla: "Ja sam bila sa njim, ali je loš u krevetu". Bila je sa njim na veče - rekla je Slađa za "Scandal".

Podsetimo, Slađa Lazić, poznatija kao Poršelina, trenutno ima svoj FirstFans nalog za odrasle, gde svakodnevno prima veliki broj poruka od fanova.

Slađa Lazić, poznatija kao Poršelina, obeležila je prošlu sezonu 'Elite', a i u ovoj je svakodnevno tema. Iako učesnici čak i priželjkuju i nadaju se da će se useliti u Belu kuću, ona trenutno ima pune ruke posla.

Otkako je otvorila FirstFans nalog, ogroman broj ljudi joj se javlja. Znate i sami kako je i ona blesava i opuštena, ali se čak i ona iznenadila brojem poruka, ali i željama. To je hit živi. Pošto ne voli da otkriva sa kim se i šta dopisuje, pokazala mi je samo par poruka. Ima od onih koji bi sa njom da izađu, do ekstrema da ona bude gospodarica, a oni njeni robovi. Jedan je čak rekao da bi da je ženi, da misli da bi bila dobra majka, ali da ne može da isprati njen način života', ispričao nam je Slađin drug, a ona nam je kratko potvrdila informacije do kojih smo došli.

- Da se ne lažemo, svesna sam kako izgledam, da sam atraktivna, poželjna, ali uživo mi se nikada toliki broj ljudi nije udvarao. FirstFans mi je otvorila oči, hit. Pazi kad sam se i ja iznenadila. Ima od standardnih varijanti, do sado-mazo i ostalih, a pala je čak i bračna i to vrlo ozbiljna ponuda, ali polako. Ne žurim nigde, samo ću da ponovim da imam najjače fanove na svetu', zaključuje Slađa.