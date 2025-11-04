Slušaj vest

Halid Muslimović, koji je nedavno je objavio knjigu "Mene je učilo vreme", održaće solistički koncert u Sava Centru održaće 12. novembra.

Muslimović iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru - brojne hitove, nagrade, prodate ploče... Put do slave za "plavi čuperak" nije bio lak, ali uspeo je da se probije i postane zvezda.

Međutim, mnogi ne znaju da Halidu pevanje nije struka za koju se školovao, niti mu je to prvi posao. Pevač je završio zanat za metalostrugara i odmah po završetku školovanja, početkom osamdesetih godina, kratko radio u železari u Jesenicama, u Sloveniji. Ipak, Muslimoviću to nije bio prvi posao, verovali ili ne.

1/9 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Dušan Cakić

Pevač je odmalena imao radne navike i roditelji su mu usadili da treba da zarađuje, pa je još kao dečak imao posao. Dok je išao u osnovnu školu, detinjstvo je provodio na pijaci u Prijedoru kako bi pomogao majci. On je s njom prodavao paprike i zeleniš i na taj način je novac ulazio u njihovu kuću. Njegova majka uzgajala je povrće oko kuće, nakon čega ga je nosila na pijacu. I Halid je o tome pričao pre nekoliko godina i s ponosom istakao da je radio još dok je bio dečak.

- Potičem iz prave "borbene" radničke porodice. Pomagao sam i ocu, koji je kao fizički radnik od rane zore radio u fabrici celuloze i papira "Celpak", a posle privatno, obavljajući građevinsko-tesarske radove. Ali to je bilo kad sam malo porastao, krenuo u srednju školu. U osnovnoj sam s majkom prodavao paprike i ponosan sam na to. Ponosan sam na roditelje koji su me vaspitali u fer-pleju, čestitosti i marljivosti - ispričao je jednom prilikom Muslimović.

Inače, on je ubrzo nakon završenog zanata postao pevač, a iako je tada zarađivao dosta novca, nije želeo da ostane na nižem nivou obrazovanja. Halid je 2003. godine završio četvrti stepen u Banjaluci, a pet godina kasnije je upisao Koledž za informatiku i menadžment, odsek za ekonomiju.