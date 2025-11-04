Slušaj vest

Ivana Selakov pevala je na svadbi Jelene bin Drain, srpskoj manekenki koja se udala za šeika i živi u Dubaiju. Danas, nakon mnogo godina od gala slavlja, pevačica se prisetila tog nastupa.

- Tada sam bila u grupi ‘Bjuti kvins’, neposredno posle pobede Marije Šerifović na Evroviziji 2007. godine, kada smo kao grupa pratile Mariju na sceni. Nas pet je ostalo u grupi oko godinu i po dana. Prvi put sam išla u Dubai, tada je to bila prava egzotika, nije bio kao danas. Morala sam da pogledam na mapu gde je Dubai. Sećam se da se Burdž Kalifa tek počela graditi. Svadba je bila divna, pevale smo strane hitove, a oni su verovatno pratili Evroviziju, pa su nas zvali. Pevale smo i domaće hitove i narodnjake. Bilo je to glamurozno veselje u velikoj bašti napolju, i bili smo odlično ugošćeni nekoliko dana, imali smo program dan pre svadbe i dan posle svadbe… - rekla je za Nova.rs

1/4 Vidi galeriju Ivana Selakov posvetila pesmu Darku Radovanoviću Foto: Matija Popović

Karijera bez skandala

Ivana Selakov ističe da u svojoj karijeri nije imala skandale i da joj je to donelo mir.

- Ono što sam privatno, to sam i poslovno. Generalno sam mirna, nisam skandalozna, kućni tip sam, dobar prijatelj, imam malo prijatelja. Nisam bučna u društvu i takve sam ljude oko sebe izabrala da mi budu prijatelji – oni su moja oaza mira. Nekima se čini da to što me nema previše u medijima znači da ne radim, a ja sve vreme radim – nastupam, snimam pesme – samo me nema toliko medijski u odnosu na one koji vole da se eksponiraju. To mi je donelo mir i sreću, a možda mi je malo oduzelo od karijere, jer ljudi vole da zavire u ‘dnevne sobe’ pevača - rekla je Ivana za Nova.rs