Nakon uspešnog koncerta u MTS dvorani koja je bila ispunjena do zadnjeg mesta, a karte za koncert rasprodate u rekordnom roku za samo par sati, mlada muzička zvezda iz Hrvatske Jakov Jozinović grabi krupnim koracima ka vrhu.

Nakon dvorane u centru srpske prestonice, Jakov se ne zaustavlja sa solističkim koncertima u Beogradu pa je i velika dvorana Sava Centra rasprodata već 4 puta otkako je najavio koncert u pomenutom objektu. Interesovanje publike pogotovo devojčica je toliko da su se koncerti u Sava Centru rasprodali za 20 minuta.

I dok svi misle da se Jakov proslavio pevanjem na društvenim mrežama, kako njegova popularnost skače tako isplivavaju ranija pojavljivanja mladog pevača na muzičkim takmičenjima. Po društvenim mrežama šeruju se snimci kada je pevač imao 12 godina i takmičio se u hrvatskom muzičkom takmičenju "Zvijezdice". I tada kao i sada svojim besprekornim glasom oduševljavao je sve koje su ga slušali pa i sam žiri.

Sada je jedan od članova žirija glumac Enis Bešlagić objavio video snimak kada Jakov peva na sceni u pomenutom takmičenju, pa kako je rekoa od prvog trena znao je da će Jakov biti zvezda.

- Kad se neko rodi i ima dar kao Jakov Jozinović i onda još taj dar zna upotrebiti na najlepši mogući način širenjem pozitivne energije i Ljubavi . A tada , pre devet godina sam rekao na takmičenju dok je imao 12 godina sledeće: “Ti kao dečak se boriš s devojčicama koje imaju pevljiviji glas, ali taj tvoj šarm čini da mi zaboravimo sve loše. Ti kažeš da nisi mislio da ćeš dobiti svih pet stolica. I onda ti Bog da takvu energiju da nas kupiš. Prijatelju, ti da si falšao, ja bih se za tebe borio do kraja"

Podsetimo, Jakov ima svega 20 godina i poreklom je iz Vinkovaca. Njegovi kaveri čuvenih hitova su preplavili društvene mreže, a on je dobio toliku popularnost da je rasprodao koncert u Beogradu u rekordno vreme.