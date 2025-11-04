Slušaj vest

Folker Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.

- Ova jedna se, bre, rodila... (smeh). Godinama nešto priča, kad god je slušam negde, recimo, u Sarajevu je, ona kaže da je iz Sarajeva. Kad je u Zagrebu, priča da je Zagrepčanka, a kad je u Beogradu onda je Beograđanka. Ovo pričam za Nedu Ukraden. Ja imam utisak da je njena majka toliko dugo imala trudove, da je počela da se porađa u Sarajevu i da su Nedi noge ispale u tom gradu, dok su došli do bolnice u Zagrebu ispao joj je trupac, a glavu je na kraju ostavila u Beogradu. Tako se rodila u tri grada odjednom! Samo tako mogu da razumem nju i šta priča - rekao je Lukas u jednom dahu, dok se Boki neprestano smejao.

Međutim, pevač nije stao na tome, već je nastavio dalje, a zatim i Nedu nazvao "medicinskim fenomenom".

- Stvarno sam je čuo kako je u Sarajevu rekla da je Sarajka... Pa je onda u Zagrebu rekla da je Zagrepčanka, pa zatim Beograđanka

u Beogradu! Čudan mi je taj krug, biološki i fizički, ceo taj porođaj koji se desio u tri grada. Neda je medicinski fenomen - zaključio

Ekipa Kurira pozvala je Nedu Ukraden za komentar, ali pevačica se nije javljala na pozive.

Javno se obratio Milici Pavlović

Podsetimo, Aca Lukas obratio se koleginici Milici Pavlović i javno joj poručio da je "kineska Jelena Karleuša", kao i da je vreme da prestane da laže.

Nakon što se u javnosti pojavila izjava Milice Pavlović o njihovom nerealizovanom duetu "Kidaš me", za koji je pevačica rekla da ga je lično obrisala, Lukas je odlučio da prekine ćutanje.

- Dakle, gospođice Milice Pavlović, ne bih se oglašavao, ali moraću, zbog toga da bi ti objasnio neke stvari. Prvo da ti kažem…Ti si izgleda pobrkala lončiće! Jel su te učili kad si bila mala da će da ti poraste nešto ako lažeš? Ti nisi znala da je to rep. Ti si verovatno mislila da će nešto drugo da ti poraste, pa zato lažeš toliko. Lutko moja, porašće ti rep od tolikog laganja! - ispričao je

- Znaš, pod jedan, da se razumemo i ti to jako dobro znaš. Nisi ti pritisla nikakav "delete", niti obrisala duet koji smo snimili ti i ja ili bolje reći ja i ti. Nego, ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća Hype, u dogovoru sa mnom iz tebi jako dobro poznatih razloga! Poznatih i