Tea Bilanović pojavila se na jednoj promociji svoje koleginice, a mediji su kao i obično jedva dočekali da razgovaraju s pevačicom.

Ona je s medijima razgovarala o raznim temama, a pošto važi za kraljicu bakšiša, novinari su je pitali da li je nekad dobila nešto u vidu bakšiša, a da nije novac.

- Dobila sam štikle, vredne su 2.000. Znate, kad stavljaju na vas rolekse, satove, ne znam šta rade drugi pevači, ali ja to uvek vratim. Ne smatram da to treba da uzmem. Pravimo šou, zezamo se, ali se posle to uvek vrati - izjavila je pevačica.

Dugo se polemiše ko je na estradi "kraljica bakšiša", a Tea je dala svoje mišljenje.

- Ne smatram da neki pevač posebno nosi titulu kralja bakšiša. Mi pevači, pogotovo na privatnim veseljima, mnogo bakšiša zarađujemo. Samo zavisi kakva je svirka i klijentela. Mi dobijamo taj bakšiš, nema tu kralja. Taj bakšiš se potom deli na ravne časti sa muzičarima ili kako se dogovori ranije pre svirke - rekla je Tea, pa otkrila da li je nju neko prevario za bakšiš.

- Imala sam i ja te situacije, kako nisam. Neću otkrivati ko je u pitanju. U početku me je pogađalo. Ne zbog novca, nego zašto da se upada u tuđu minutažu. Svako ima određeno vreme od kad do kad peva, ali kasnije sam shvatila da nije ni u tom vremenu sve. To je do stava pevača i same njegove svirke - istakla je ona.