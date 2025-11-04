Slušaj vest

Boban Rajović ne staje! Njegova američka turneja se zahuktava, a Boban iz dana u dan pokazuje da energija, entuzijazam i ljubav prema publici nemaju granica.

Ovih dana folk pevač se u Sjedinjenim Američkim Državama, gde u nekoliko gradova održava koncerte. Iako mu ovo nije prva turneja preko okeana, Boban je odlučio da slobodno vreme između nastupa iskoristi na poseban način — obilazeći znamenitosti i prisustvujući vrhunskim umetničkim događajima.

Tako je, u društvu supruge Dragane i sina Andrije, posetio čuveni “Temple Square” u Solt Lejk Sitiju (Juta), jedno od najpoznatijih mesta američke istorije i bogosluženja, gde je imao priliku da uživa u nesvakidašnjem muzičkom iskustvu.

Boban Rajović Foto: Privatna arhiva

- Prijatelj me je informisao o ovom zaista nesvakidašnjem koncertu, u još impozantnijem kompleksu sa bogatom istorijom i tradicijom. Uživalo se u svakom tonu hora i orkestra Tabernakla na Templ skveru, koji je u okviru svetske turneje "Nada" baš te večeri nastupio ovde. Jednostavno nisam mogao da propustim - sumirao je utiske popularni pevač.

Nije gubio vreme

A odmah po završetku koncerta, Rajović nije gubio vreme - pravo iz svečanog ambijenta otišao je na svoj zakazani nastup, gde je priredio pravi muzički haos! Tokom nastupa, Boban je doslovno ušao u publiku, popeo se na zvučnik, i atmosferu podigao do samog usijanja!

- Iznova se iznenadim šta sve Amerika nudi. Posebno mi je sada lepše jer su sa mnom supruga i sin. Nastavljam dalje za Los Anđeles, tamo me čeka isto jedna ozbiljna ekipa, ali sve u svemu prezadovoljan sam kako su me dočekali naši Balkanci - dodao je Boban kroz osmeh.

Rajović svoju USA turneju nastavlja sve do polovine novembra, a već po povratku u Srbiju najavio je veliki događaj, koji će, kako kaže, biti prekretnica u njegovoj karijeri.

Pevač je obećao da će tada saopštiti nekoliko važnih vesti koje će obradovati sve njegove fanove.