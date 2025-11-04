Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac posle devet godina izdala je novi album “Mama” u kojem je mnogo toga objasnila kroz pesme. Nataša kaže da je malo toga sačuvala za sebe za sve ove godine, koliko postoji na estradi, te da se nije libila da podeli i lepe i ružne momente iz svog života.

- Nikada nisam lažno moralisala, vi me dobro poznajete. Da li ja vama ličim na nekoga ko bi nešto krio ili javno moralisao? Sve sam o sebi ispričala u medijima. Ne mogu da kažem da se za poslednjih sedam godina nije desilo nešto što bi mene kao ženu probudilo, ali isto tako ne mogu da kažem da imam dečka, jer nemam. Sedam godinama sam sama – rekla je Nataša, iako njena sestra Kristina ovo demantuje.

Postala izbirljiva

Međutim, Nataša mudro ćuti, ali priznaje da je sa godinama dostigla i neke kriterijume.

Nataša Bekvalac Foto: BoBa Nikolić

- Postala sam izbirljiva i oprezna, ali sam najviše počela da cenim i volim sebe, ali na zdrav način, ne egoistično. I sada mnogo bolje znam kakav muškarac treba da se pojavi da bih sa ja zaljubila.

Ćerka Hana nedavno je okačila video na kojem su ona i njen bivši suprug Danilo Ikodinović.

- Za mene je uvek značajno kada ona želi javno da pokaže emocije, a u ovom slučaju kroz video gde su njeni mama i tata. Drago mi je što smo Danilo i ja bili upečatljiv par, bili smo velika ljubav i istiniti i dobili predivno dete. To je nešto na šta gledam kao na nešto lepo. Ja sam zahvalna.

S obzirom na to da su ona i Dača sada 3:3 u razvodima, pa smo je pitali da li je znala da će rastati od Maje Ognjenović.

Nataša Bekvalac i Dača Ikodinović Foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić

- Danilo ne voli kada ga pominjem i to mi je nekoliko puta napomenuo, ali on od mene, bez obzira da li zaslužuje ili ne, on je otac moje starije ćerke i od mene uživa poštovanje i ljubav. Ljude koje volim, gledam da im ne štetim, ja sam lagana bivša supruga - kaže ona kroz osmeh.

Ko će od njih dvoje prvi ka oltaru

Nataša je odgovorila i na pitanje ko će od njih dvoje prvi na put ka oltaru.

- Nisam neko ko generalno odustaje, ali od ove trke bih odustala i prepustila je boljima od mene.

Jedna od pesama sa zove “U inat” pa je otkrila šta je sve radila iz inata.

- Ja sam kratke pameti i jako zaboravljam. Kada god me neko pita da se setim nečaga, ja zapravo ne mogu. Kada bih se sećala svega, ne daj Bože nikom. Ja sam sveža jer zaboravljam. Ljudi misle da opraštam, ali ja zapravo zaboravljam. Tako nekada sretnem nekoga i pozdravim se, a onda me podsete da nešto tu nije bilo kako treba, ali eto ja zaboravila.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: BoBa Nikolić

Nataša kaže da njen životni put nije bio lak ali da na sve gleda sa pozitivne strane.

- Ponosna sam na svaku fazu života, čini se da je i ono kada sam bila na dnu i kada se sve srušilo i da ne vidim ništa što može da me iščupa, tada sam najviše rasla. To je bilo najkorisnije za mene kao ženu i muzičara i majku. Nisam ja hrabara pa sam to otpevala nego je to moj put. Moj život se često interpretirao na loš način, čak i ono što je bilo predivno. Onda se prepirčavao i to me zatvaralo i nije mi davalo želju da govorim zato sam kroz muziku pričala jer me ona ne osuđuje, pušta me da letim svojim tempom.

Da li je danas izlečena, kaže:

- Izlečena, ali nikada nije dovoljno, rast na sebi ne prestaje nikad.

Kurir/Blic