Ljuba Aličić proslavio je 70. rođendan i to u kladionici. Ali, legendarni pevač nije samo popunjavao tikete, već se proveselio i to uz svoju pesmu.

Naime, s njim je bio njegov mlađi kolega Darko Lazić, sa kojim gaji dugogodišnje blisko prijateljstvo, ali i Mikica Bojanić, sin Miloša Bojanića.

Zapevala cela kladionica

Darko je slavljeniku u jednom momentu zapevao "Zbog tebe verujem". Ovaj Lazićev gest oduševio je Ljubu, koji nije prestajao da se smeje, dok ga je Mikica sve vreme grlio, ali i sve prisutne u sportskoj kladionici. I oni su se pridružili ovoj zabavi, pa su svi pevali uglas.

Ljuba Aličić Foto: Printscreen Instagram

Video se brzo proširio društvenim mrežama, te je veliki broj ljudi videlo kako je Ljuba na neobičnom mestu slavio rođendan.

Inače, Ljuba je na sam dan rođendana gostovao u emisiji "Premijera -Vikens pecijal" gde mu je priređeno iznenađenje.

Iznenađenje

Naime, usred razgovora, voditeljka je ušetala sa tortom u rukama, što je dirnulo pevača, koji zamalo nije zaplakao od sreće.

Nakon što je oduvao svećice, Aličić je otkrio da će proslaviti svoj rođendan u rodnom gradu, Šapcu, okružen dobrim prijateljima.

- Večeras sam u svom gradu, u Šapcu. Imam neke svoje dobre prijatelje sa kojima ću se družiti do jutarnjih sati. Priredili ste mi takav poklon, da ne treba veći, a ja sam čovek koji voli sve jednostavno. Imam malo kolega sa kojima se družim, a to su: Jašar, Stoja, Kuki, Mikica Bojanić i moj brat Miki iz Kupinova - naveo je Ljuba.

Darko Lazić Foto: Instagram

- Rođendan slavim kod mog prijatelja Luleta, tu mi je najlepše i tamo mi je super. Ako dođete, a ja bih voleo, videćete da je to gala - zaključio je Aličić u emisiji "Premijera Vikend Specijal".