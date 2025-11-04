Slušaj vest

Voditeljka i pevačica Ana Sević danas je uspešna na oba polja, a malo ko zna da je pre ovog radila kancelarijski posao. Naime, ona je nekoliko godina bila u jednoj firmi, međutim, kako tvrdi, tu je bila nesrećna uprkos dobroj plati.

- Volim da sama pogrešim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to, kada sam napustila posao koji sam radila pet godina, kancelarijski posao gde sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, ja sam bila nesrećna do srži - rekla je jednom prilikom Ana, pa je dodala:

1/6 Vidi galeriju Ana Sević Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Krišom sam otišla na audiciju, krišom na časove pevanja kod Aleksandre Radović da niko nije znao i samo sam rekla ja ću se baviti pevanjem i od tog trenutka sam srećna. Radim ono što volim i bitno je da budem sami sa sobom u dogovoru - dodala je tada Sevićka.

Ana danas uživa u brako sa Danijelom Nedeljkovićem, ali se trudi da u javnosti ne otkriva previše detalja iz svog privatnog života, te nastoji da intimu zadrži za sebe, što često i ističe u intervjuima.