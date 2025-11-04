Slušaj vest

Bejhan Ramov podednik je u jednoj od sezona muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno". Pevač se trenutno nalazi u problemu jer mu je na kućnu adresu stiglo pismo iz Nemačke u kome piše da bi mogao da završi iza rešetaka.

Kako on tvrdi ovo je nameštaljka, jer on nema vozačku dozvolu, a u Nemačkoj je poslednji put bio pre tri godine.

Prema dokumentu koji je izdala pokrajinska uprava Saarland, Bejhan je navodno 15. jula 2025. godine upravljao automobilom koji je snimljen radarom u mestu Tholey, u blizini Sarlbruena, vozeći 161 kilometar na sat, što je čak 41 kilometar više od dozvoljenog.

- Na moju adresu, na moje ime i prezime, stigla je kazna da sam vozio auto u Nemačkoj i prekoračio brzinu. Čovek kog sam poznavao je dao moje podatke za prekoračenje brzine i naveo me kao vozača vozila. Inače, radio sam kod njega pre nekoliko godina u Nemačkoj, zato ima moje podatke - rekao je Bejhan Ramov za Grand.

Foto: Z.K.Munja

Kako kaže, zbog ovog saobraćajnog prekršaja biće prinuđen da kontaktira advokata.

- Ljudi, ja nemam ni vozačku dozvolu! Tri godine nisam bio u Nemačkoj. I sad treba ili da platim ili da idem u zatvor? Ovo nema smisla, zaista nema. Sad idem kod advokata jer je dao lažne informacije o meni - rekao je Bejhan.

Pravni stručnjaci objašnjavaju da je reč o zloupotrebi identiteta, krivičnom delu koje u Nemačkoj nosi ozbiljne posledice za osobu koja je počinila prevaru. Dok se slučaj ne razjasni, Bejhan ne mora da plaća kaznu, a njegov advokat već priprema dokumentaciju kojom će dokazati da on nije upravljao vozilom.

Foto: Printscreen Instagram