Barbara Bobak je od nedavno počela da piše pesme za svoje kolege, ali je o tome dugo ćutala. Sada je ponosno otkrila da je prodala prvu pesmu i tu ne planira da stane.

- Ja se bavim time zadnjih godinu dana, ali sad sam to obelodanila, zato što sam prodala prvu pesmu. Nisam htela da objavljujem dok ne prodam, ali da, počela sam sa kolegama da radim autoske pesme za moje kolege i koleginice i celoj estradi ću da napišem pesme! Svima bih napisala pesmu, nemam problem sa tim, ali neću da radim na porudžbinu. Ja kada napravim pesmu, kada čujem pevača u njoj, on će je dobiti u inbox, pa ako hoće nek je snime, ako ne, ide dalje - rekla je pevačica pa otkrila kome je pripala njena prva numera.

- Prodala sam je Kaći Živković. U njenom fazonu je totalno, onako dvehiljadite. Inače, mi krenemo da pravimo pesmu za mene, onda ja to otpevam, shvatim da mi nikako ne stoji i onda poslušam i shvatim kome bi ležala - rekla je Barbara za Telegraf.

Na pitanje kom kolegi ili koleginici bi volela da napiše pesmu, otkrila je:

- Uradila sam jednu pesmu za Sandru Afriku i boriću se do smrti da je uzme. Zato što niko drugi na svetu ne može da je otpeva sem nje. Čule smo se, nešto mi je negodovala, ali moram da je uvučem u studio da je otpeva, jer znam tačano kako bi zvučalo da je ona otpeva - rekla je Barbara Bobak pa otkrila da li joj se više isplate nastupi ili pisanje pesama.

- Meni se i dalje više isplati da pevam i da nastupam. Ne pišem ja zbog novca. To mi je više način da se zbližim sa kolegama i interesantno mi je jako da radim i smatram da sam dobra u tome i onda zašto ne bih nekome pomogla? - istakla je Barbara Bobak.