Slušaj vest

Gostujući u emisiji „Nije lako biti ja“ pevač i voditelj "Zvezda Granda" Milan Mitrović prisetio se perioda kada se profesionalno bavio fudbalom.

Pored muzike, sport je ostao njegova velika ljubav, pa je nakon fudbalske karijere postao i sudija, a taj, iako naporan posao, njemu nije padao teško.

Sportski aktivan

I danas je svakodnevno sportski aktivan i ljubav prema sportu želi da usadi i svojim ćerkama.

-Kada imam neke svoje privatne obaveze za hobije, mi napravimo kalendar kod kuće i ja kažem tog dana sam ja na ovoj utakmici ili imam termin za fudbal. Od porodice imam podršku, ali mi u poslednje vreme profesionalne obaveze slabo dozvoljavaju da se bavim fudbalom. Ali se trudim da sve bitne utakmice pogledam – rekao je Milan i dodao:

Milan Mitrović
Milan Mitrović Foto: Boba Nikolić

-Prvo sam trenirao fudbal, pa sam kasnije zbog povreda morao da spustim na amaterski nivo. Bio sam posle toga fudbalski sudija. Isto sam i kao sudija imao trenige svaki dan. Sportski duh sam preneo i na decu, Zara trenira balet i neophodna je aktivnost, jer smo svi postali lenji od telefona i modernog života.

Milan se prisetio i momenata kada je dve godine radio kao sudija.

Utakmica Partizana - Hajduk Kula kruna sudijske karijere

- Davno sam sudio poslednju utakmicu. Neke dve godine sam radio taj posao. Imaš uticaj na te ljude koji trče oko tebe. Kruna sudijske karijere bila je utakmica između Partizana i Hajduka iz Kule pred prepunim stadionom. Jeste to davno bilo, ali pamtim te uspomene i danas – kazao je pevač i otkrio da nije bilo lako raditi taj posao:

Milan Mitrović
Milan Mitrović Foto: Printscreen

-Bilo je mnogo neprijatnih situacija. Kada shvatite da je to deo poziva, morate to da prihvatite. Dođe jedan momenat kada se deliš na glavnog i pomoćnog sudiju, bilo je da sam radio i kao pomoćni i glavni. Sada zamisli da si pomoćni sudija u nekoj beton ligi. Ona ograda je dva metra iza linije. Da li ti sudiš ili ne sudiš dobro, nad tobom je konstatnan pritisak i tvoja majka štuca kod kuće.

Kurir/Grand

Ne propustiteStars"NE MORATE DA IMATE NOVINARSKU ŠKOLU DA BISTE BILI VODITELJ" Milan Mitrović odgovorio koleginici Bojani Lazić: Već nekoliko sezona...
bojana lazić i milan mitrović.jpg
Stars"ON NIJE VODITELJ, NEMA ŠKOLU" Bojana Lazić odbrusila Milanu Mitroviću, koji nije imao reči hvale za Pinkove zvezde: Možda priželjkuje Ognjenovu fotelju
Milan Mitrović i Bojana Lazić
Stars"ON SEDI U UDOBNOJ FOTELJI, A PROĆI ĆE MILION GODINA DA..." Milan Mitrović potkačio Ognjena Amidžića, spustio ga na zemlju: Radi 20 godina, glupo je!
ognjen.jpg
StarsMILAN MITROVIĆ SAV UŠTIRKAN STIGAO NA SNIMANJE ZVEZDA GRANDA! Jeziva stvar ga sprečila da ode na pomen Saši Popoviću
Zvezde Granda Milan Mitrović (6).jpeg

Milan Mitrović Izvor: Kurir