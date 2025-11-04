Slušaj vest

Gostujući u emisiji „Nije lako biti ja“ pevač i voditelj "Zvezda Granda" Milan Mitrović prisetio se perioda kada se profesionalno bavio fudbalom.

Pored muzike, sport je ostao njegova velika ljubav, pa je nakon fudbalske karijere postao i sudija, a taj, iako naporan posao, njemu nije padao teško.

Sportski aktivan

I danas je svakodnevno sportski aktivan i ljubav prema sportu želi da usadi i svojim ćerkama.

-Kada imam neke svoje privatne obaveze za hobije, mi napravimo kalendar kod kuće i ja kažem tog dana sam ja na ovoj utakmici ili imam termin za fudbal. Od porodice imam podršku, ali mi u poslednje vreme profesionalne obaveze slabo dozvoljavaju da se bavim fudbalom. Ali se trudim da sve bitne utakmice pogledam – rekao je Milan i dodao:

Milan Mitrović Foto: Boba Nikolić

-Prvo sam trenirao fudbal, pa sam kasnije zbog povreda morao da spustim na amaterski nivo. Bio sam posle toga fudbalski sudija. Isto sam i kao sudija imao trenige svaki dan. Sportski duh sam preneo i na decu, Zara trenira balet i neophodna je aktivnost, jer smo svi postali lenji od telefona i modernog života.

Milan se prisetio i momenata kada je dve godine radio kao sudija.

Utakmica Partizana - Hajduk Kula kruna sudijske karijere

- Davno sam sudio poslednju utakmicu. Neke dve godine sam radio taj posao. Imaš uticaj na te ljude koji trče oko tebe. Kruna sudijske karijere bila je utakmica između Partizana i Hajduka iz Kule pred prepunim stadionom. Jeste to davno bilo, ali pamtim te uspomene i danas – kazao je pevač i otkrio da nije bilo lako raditi taj posao:

Milan Mitrović Foto: Printscreen

-Bilo je mnogo neprijatnih situacija. Kada shvatite da je to deo poziva, morate to da prihvatite. Dođe jedan momenat kada se deliš na glavnog i pomoćnog sudiju, bilo je da sam radio i kao pomoćni i glavni. Sada zamisli da si pomoćni sudija u nekoj beton ligi. Ona ograda je dva metra iza linije. Da li ti sudiš ili ne sudiš dobro, nad tobom je konstatnan pritisak i tvoja majka štuca kod kuće.

Kurir/Grand