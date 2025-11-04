Slušaj vest

Udovica Dina Dvornika, Danijela Dvornik, pobesnela je zbog snimka groba njenog pokojnog supruga koja kruži društvenim mrežama.

Naime, fanovi kralja popa posetili su njegovu večnu kuću, to snimili i objavili na Instagramu što ona nikako ne odobrava. Uz video su napisali: "Dino Dvornik, legenda, zaboravljen od svih", što je dodatno iznerviralo Danijelu.

Ona se oglasila na svom profilu i poručila:

Grob Dine Dvornika Foto: Printscreen Instagram

Ponavlja se iz godine u godinu

- Ono kad ljudi idu na groblje da bi snimili tuđe grobove i stavili ih na društvene mreže! I tako svake godine! Jad i primitivizam - napisala je ona.

Danijela je svojevremeno na Instagramu pisala o ljubavi sa Dinom.

- Prolaze godine, prava je sreća da ih doživimo. Ja sam toga postala svesna onog trenutka kad je Dino umro. Shvatila sam onu njegovu poznatu, vrlo jednostavnu rečenicu koja zaista vrlo životno opisuje ono čega mi smrtnici nismo ni svesni dok živimo, kad bih ja dramatizirala oko svog rođendana kojeg bi on uredno zaboravio i poklona kojeg nikad nije donio na taj dan - ali Danči, ne razumim tvoju dramu, tebi je rođendan svaki dan - napisala je Danijela Dvornik i dodala:

Dino Dvornik Foto: Screenshot

Ljubav sa Dinom

- Nije to mene tada moglo utešiti. Dan pre mog rođendana je bilo to nesretno Valentinovo pa sam uvek mislila kako mu to može biti podsetnik da mi je rođendan idući dan. Ali ništa! Ni Valentinovo mu nije značilo ništa. Za njega to je bio još samo jedan glupi dan u godini u kojem ću ja dramatizirati ko Grčka tragedija jer nema ruža ni bombonjere - pa ja tebe volim svaki dan, zašto bi te na ovaj dan posebno voleo više? Odustala sam od svega onog dana kad mi je rekao: Ti kupi sebi sto želiš i samo mi pokaži da znam sto sam ti kupio! Život mi je ponekad bio kao u Alan Ford stripu. On i Ona, po splitski. Nije tu bilo predvidljivih filmskih scena iz američkih filmova sa romantičnim šaputanjem, nego surova dalmatinska ljubav, s tobom sam, dakle volim te - napisala je ona.

Danijela i Dino Dvornik Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

Danijela sa Dinom ima ćerku Elu, poznatu influenserku, koja je pre izvesnog vremena vodila bitku na sudu oko razvoda sa sada već bivšim suprugom.

Dino Dvornik, hrvatski kralj fanka, preminuo je u 44. godini 7. septembra 2008. godine.