Ana Divac je žena koja voli da uživa u životu. Ako pogledamo njene društvene mreže ona je stalno na luksuznim destinacijama širom sveta, a sada je odlučila da usred novembra ode u toplije krajeve.

Ana se oglasila s plaže s osmehom na licu i jednodelnom kupaćem kostimu. Njena fotografija oduševila je pretioce košarkaševe žene pa su se komplimenti na račun njenog izgleda u šestoj deceniji samo nizali.

Uz srećnu fotografiju dodala je i opis gde je kratko poručila: "Plivanje u novembru".

Foto: Printscrean

Požar u Los Anđelesu zaobišao porodičnu kuću Divac

Ana Divac, supruga proslavljenog košarkaša Vlada Divca je na društvenim mrežama podelila tugu zbog razaranja koje je zadesilo njene prijatelje i komšije. Ona je na svom Instagram profilu objavila poruku u kojoj je izrazila bol zbog požara koji su uništili domove mnogih njenih prijatelja u poslednjih nekoliko dana.

Bračni par, koji ima nekretninu u Dauntaun predgrađu, godinama plaća godišnju premiju. Premija, kako tvrdi izvor koji živi i radi u SAD, može da se kreće od hiljadu do čak dva miliona dolara. Oni su korisnici velike osiguravajuće kompanije koja pokriva rizik od požara, udara groma, oluje, grada, eksplozija, izliva vode iz instalacija, provalne krađe i razbojništva i mnoge druge rizike.

- Kada su kupovali svoj dom u Americi, bračni par je vodio računa o svakom detalju, a naravno i o osiguranju, koje je za to područje najvažnije. Ana je ta koja brine o domaćinstvu i redovno plaća premije osiguranja od prirodnih katastrofa. Njihova kuća je bezbedna i u delu u kojem oni žive do sada nije bilo prirodne katastrofe. Međutim, činjenica je da gradovi u Los Anđelesu poslednjih godina iz nepoznatog razloga gore i da su kuće i drugi objekti uništeni vatrenom stihijom i da je šteta ogromna. Kao neko ko živi na relaciji Srbija - Los Anđeles, znam da ljudi uplaćuju premije od hiljadu pa i do dva miliona dolara godišnje. U koju grupu i kako izgleda ugovor porodice Divac sa osiguravajućim društvom, ne znam, ali verujem da su se maksimalno obezbedili do najsitnijeg detalja - pričao je sagovornik.