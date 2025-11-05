Slušaj vest

Halid Muslimović svoju karijeru gradio je u kafanama, te je istakao da je kafana njegova sudbina. Pevač je jednom prilikom govorio o svojim počecima.

Halid je nedavno objavio svoju knjigu "Mene je učilo vreme" u kojoj je do detalja opisivao trenutke iz svog života, a 12.11. 2025. održaće spektakularni koncert u Sava Centru u Beogradu.

U razgovoru s medijima on se ranije prisetio trenutka kada je pevao pred muzičkom legendom Šabanom Šaulićem.

–Pevao sam u jednoj kafani u Sarajevu, tu su bili Šaban Šaulić, Jašar Ahmedovski i Branka Stanarčić. Imao sam neku tremu kada mi je Šaban rekao da otpevam svoju pesmu, ja svoje pesme znam i dobro ih pevam, ali imao sam tremu pred Šaulićem. Ja sam je otpevao kako sam znao i umeo, on mi je prišao i čestitao– otkrio je ranije Muslimović za Grand.

1/7 Vidi galeriju Halid Muslimović najavio solistički koncert Foto: Boba Nikolić

Koliko mu nedostaje Šaban Šaulić i druženje sa njim upravo u kafani, sa setom u glasu rekao je:

– Mnogo, i danas se naježim kada se setim njega, to je čovek koji je postavio temelje folka. Ja tako mislim, od muškaraca je Šaban, od žena Zorica Brunclik, a potom je otkrio da li više voli da radi koncerte ili mu je draže da nastupa u kafani

– Ja volim i jedno i drugo, kafana je jedno a koncert je drugo. Mislim da moje kolege više vole ovakvu intimu muzičku, ali koncert je koncert. Nama fali kafana, dok sam imao probu, rekao sam da je kafana i moja sudbina. Kafana je sudbina svih nas.

On je otkrio i šta je najluđe što je uradio zbog ljubavi.

-Umeo sam da pređem dosta kilometara zbog ljubavi. Biti mlad, voziti brzo i to zbog ljubavi- govorio je Halid za Grand.