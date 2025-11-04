DECA HARMONIKAŠA IZ SLATKOG GREHA SE OGLASILA PRED SAHRANU: Ovo je posebno rastužilo mnoge
Ljubiša Marković Frenki, hramonikaš "Slatkog greha" je umro je juče, 3. novembra u 77. godini, a danas, 4. novembra ispraćen je na večni počinak.
Muzičara ispraćaju najbliži članovi porodice i prijatelji na gradskom groblju u Novom Sadu.
Nekoliko sati posle njegove smrti, njegova deca su se oglasila na Instagramu.
Oni su objavili umrlicu svog oca i uglavnom postavljali emotikon belog goluba i slomljenog srca.
Na umrlici su kao ožalošćene osobe navedeno "porodica", što je posebno rastužilo mnoge.
Ispod objave su im mnogi upućivali poruke saučešća.
On je preminuo nakon borbe sa opakom bolešću, u privatnoj bolnici gde se dugo lečio.
Otkriveno od čega je bolovao
- Počeli smo zajedno još od 1979. pošto je došao u Slatki greh. On je svirao po novosadskim bendovima i onda došao kod nas. Svirao je sve, klarinet, trubu, harmoniku, imao je opasan glas. Frenki je bio šoumen. Nikada nije pio alkohol. Uvek je pazio na hranu, godinama je igrao fudbal sa svom drugarima. Istina, pušio je mnogo, pio gazirano i mnogo kafe sa dosta šećera - priseti se svog prijatelja Zoki za Kurir, koji nam je rekao da se Frenki godinu dana borio sa teškom bolešću.
Kurir.rs/ Telegraf.rs