"Sve je krenulo bezazleno"

Pretučena

- Kada sam preskočila, pojavila su se dva čoveka iz obezbeđenja. Ja sam se onako našalila "Jaoo, preskočila sam kapiju, žurim". On je meni samo rekao da izađem preko te kapije koju sam preskočila i da opet uđem. Rekla sam mu da sam i ja izvođač i da imam narukvicu za bekstejdž. Nisam htela to da uradim i onda me je jedan uhvatio sa obe ruke i odveo u ćošak da nas niko ne bi video. S njim je bio još jedan njegov kolega. Sabio me je uz zid i počeo da me stiska i da me udara. Onda je pokušavao da mi skine narukavicu, ja sam se trudila da je sačuvam. Imam i dalje podlive. Kad je video da ne pomaže ništa, uhvatio me je za kosu i rekao: "Sad ću da ti olupam glavu o zid". Sreća, pojavio se jedan čovek iz obezbeđenja, a on mi je samo rekao "Ajde pusti i uđi". Ni da mi se izvini ni da me pita kako sam - rekla je Mimi.