MIMI MERCEDEZ PRIZNALA DA JE UZIMALA DROGU! Prvi put smo probale spid tako što smo igrale karte! Priznanjem sve šokirala
Reperka Milena Janković, poznatija pod pseudonimom Mimi Mercedez, iznenadila je javnost iskrenom ispovešću o konzumiranju nedozvoljenih supstanci.
Kako je nedavno otkrila, svoj poznati hit "Kleopatra" napisala je pod dejstvom opijata.
"Sve je krenulo bezazleno"
- Ovo je sve krenulo tako bezazleno jer smo mi stalno igrale karte tad. Ceo naš život se vrteo oko karata. Prvi put u životu smo probale spid tako što smo igrale karte, nismo htele da prestanemo. Kupile smo spid da bismo duže igrale karte. Da li vi to razumete? - započela je Mimi i dodala:
- Osim toga što se sve lepo rimuje uredno, idemo, bre, u najgore opcije, najgore rezultate, ali mora da bude ta drama, zvezda momenat. Kleopatra je vatreni znak, ja sam previše jaka za brak. To je period kad je nas radio sirotinjski ponos. Dok nemamo toliko para za svoj kokain, ne želimo da ga pomirišemo - ispričala je Mimi u podkastu "Ispod nule" i šokirala javnost.
Pretučena
Podsetimo, Mimi je u julu na svom Instagramu objavila da je pretučena. Reperka je ispričala da se nasilja dogodilo tokom nastupa njenog dečka Aleksandra Gavrića, poznatijeg kao TNG.
Kako je rekla, morala je da otrči do hotelske sobe po USB njenog partnera, koji je u tom trenutku bio na bini, a kada se vratila, kapije su bile zaključane. Zbog toga je bila prinuđena da preskoči ogradu, a onda je nastao problem.
- Kada sam preskočila, pojavila su se dva čoveka iz obezbeđenja. Ja sam se onako našalila "Jaoo, preskočila sam kapiju, žurim". On je meni samo rekao da izađem preko te kapije koju sam preskočila i da opet uđem. Rekla sam mu da sam i ja izvođač i da imam narukvicu za bekstejdž. Nisam htela to da uradim i onda me je jedan uhvatio sa obe ruke i odveo u ćošak da nas niko ne bi video. S njim je bio još jedan njegov kolega. Sabio me je uz zid i počeo da me stiska i da me udara. Onda je pokušavao da mi skine narukavicu, ja sam se trudila da je sačuvam. Imam i dalje podlive. Kad je video da ne pomaže ništa, uhvatio me je za kosu i rekao: "Sad ću da ti olupam glavu o zid". Sreća, pojavio se jedan čovek iz obezbeđenja, a on mi je samo rekao "Ajde pusti i uđi". Ni da mi se izvini ni da me pita kako sam - rekla je Mimi.
Kurir/Alo