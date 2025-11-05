Slušaj vest

Život i karijera jedne od najvećih muzičkih ikona s ovih prostora, Halida Bešlića, koji je preminuo početkom oktobra, uskoro će biti ispričani na filmskom platnu. Poznati estradni menadžer iz Bosne otkrio je da će uskoro početi snimanje biografskog filma o legendarnom pevaču koji je zadužio narod pesmom i kvalitetnim načinom života.

Bogata karijera

Film će pratiti Halidov put od ranih dana u Knežini kod Olova, preko sarajevskih kafana sedamdesetih, do statusa jedne od najprepoznatljivijih muzičkih ličnosti Balkana. Poseban fokus biće stavljen na trenutke koji su obeležili njegov život, tešku saobraćajnu nesreću koju je preživeo, njegovu ljubav prema porodici i publici, humanim delima, ali i istrajnost kojom je zadržao skromnost uprkos ogromnom uspehu.

Muzičar kojeg su svi voleli

Halid Bešlić ostavio veliki trag

 Veliki projekat

Ovaj projekat će otkriti Halida kakvog publika možda nikada nije videla.

- Već se veliko u bosanskoj čaršiji priča da se radi na realizaciji filma o ovom velikom umetniku. Halid je simbol jedne epohe. Njegova životna priča nosi u sebi sve: radost, tugu, borbu, ponos. To nije samo film o pevaču, nego o čoveku koji je kroz muziku ujedinio ljude, rekao je ovaj menadžer u razgovoru za naš portal, ali je zamolio za diskreciju:

- Ne želim da ja budem taj koji će javno da otkrije i priča o detaljima filma. Kada se završi nacrt i porazgovara sa porodicom, onda će se to zvanično znati. Sada je sve na nivou ideje, jedne lepe idje koja polako počinje da živi- priča naš sagovornik. 

Halid Bešlić
Halid Bešlić

Jednom prilikom , Halid je u razgovoru za medije izjavio da bi mu bila čast da njegov život biti pretočen u film, ali i da se „pomalo plaši“ kako će sve to izgledati:

- Nadam se da će to biti iskreno, da će ljudi prepoznati mene, onog Halida koji je uvek bio svoj-  rekao je pre nekoliko godina.

Snimanje filma planirano je na više lokacija u Bosni i Hercegovini i Nemačkoj, a premijera, ako sve bude kako treba, očekuje se krajem 2026. godine.

Halid Bešlić
Ivica Dačić
Goca Šaulić Šaban Šaulic Halid Bešlić.jpg
x01 News1 Dragana Udovicic copy.jpg
halid Bešlić+.jpg