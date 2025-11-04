Slušaj vest

Asmin Durdžić je rekao Maji Marinković pre nego što joj je postavio pitanje tokom Igre istine, da se obrati svojoj prijateljici, a njegovoj bivšoj devojci, Staniji Dobrojević.

- Obrati se drugarici - kazao je Asmin.

- Stanija, ljubim i volim te pino. Pijem kafu svaki dan sama - kazala je Maja.

Asmin ponovo flertuje sa Majom

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Majo, da li si ti svesna da tvoja energija jede sve pred sobom ovde? - upitao je Asmin.

-Da, svesna sam. Energija ne može da se kupi - kazala je Maja.

Asmin ostavio Staniju
Aneli Ahmić odlučila da promeni lični opis
Maja Marinković tvrdi da je Asmin zaljubljen u nju
Maja Marinković Stanija Dobrojević Aneli Ahmić Asmin Durdžić

