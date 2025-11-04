Asmin ponovo flertuje sa Majom, ona se hitno obratila Staniji
NOVO PONIŽENJE ZA STANIJU! Asmin ponovo flertuje sa Majom, novi haos u Eliti
Asmin Durdžić je rekao Maji Marinković pre nego što joj je postavio pitanje tokom Igre istine, da se obrati svojoj prijateljici, a njegovoj bivšoj devojci, Staniji Dobrojević.
- Obrati se drugarici - kazao je Asmin.
- Stanija, ljubim i volim te pino. Pijem kafu svaki dan sama - kazala je Maja.
Asmin ponovo flertuje sa Majom
Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen
- Majo, da li si ti svesna da tvoja energija jede sve pred sobom ovde? - upitao je Asmin.
-Da, svesna sam. Energija ne može da se kupi - kazala je Maja.
